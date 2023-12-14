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Южнокорейские эксперты на недавней финансовой конференции, как сообщает Business Korea, поведали о важных структурных изменениях на мировом валютном рынке. В текущем году китайский юань по своей доле в международных расчётах вышел на второе место после американского доллара, обойдя евро. Фактически, объёмы международных расчётов в юанях по итогам текущего года достигли исторического максимума.
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По мнению аналитиков, это произошло в результате интенсификации товарооборота между Китаем и странами Ближнего Востока. Объёмы расчётов с использованием юаня в международной торговле выросли с начала текущего года на 21,5%. Если подобная динамика сохранится, то технически у юаня появится возможность превращения в одну из основных валют, используемых в международных расчётах. Впрочем, очевидно, что американский доллар не планирует так просто сдавать позиции, иначе все усилия властей США по сдерживанию экономического роста Китая оказались бы напрасными.