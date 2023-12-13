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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава Rapidus считает, что японская полупроводниковая промышленность сможет ликвидировать 20-летнее отставание от лидеров
Уже ко второй половине этого десятилетия.

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Генеральный директор японского консорциума Rapidus Тэцуро Хигаси (Tetsuro Higashi), как сообщает Nikkei Asian Review, на мероприятии Semicon Japan заявил о своей уверенности в способности Японии наверстать двадцатилетнее отставание в полупроводниковой сфере от мировых лидеров. Напомним, что эта компания намеревается к 2027 году начать серийный выпуск на территории Японии 2-нм чипов на контрактной основе. Её технологическими партнёрами выступают IBM, бельгийская Imec и французский исследовательский центр Leti. Правительство планирует поддержать компанию щедрыми субсидиями, так что в успехе она не сомневается.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

При этом глава Rapidus убеждён, что к 2027 году полупроводниковая отрасль в основном перейдёт на использование структуры транзисторов с окружающим затвором (GAA), и это позволит продвинуться в литографических нормах «тоньше» 2 нм. Как считает генеральный директор японской компании, сейчас рынок полупроводниковых чипов сосредотачивается на изделиях специального назначения. В таких условиях новичкам типа самой Rapidus будет проще завоевать место на рынке, по мнению руководителя компании. Она при этом в значительной степени рассчитывает на помощь японских поставщиков оборудования и расходных материалов, поскольку они уже снабжают зарубежных конкурентов типа той же TSMC своими изделиями, позволяющими выпускать 3-нм чипы.

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Как резюмировал своё выступление Тэцуро Хигаси, Япония должна любой ценой создать платформу, позволяющую выпускать передовые в технологическом плане компоненты. Для нового поколения граждан страны, по его мнению, это станет «новым лучом надежды».

#полупроводники #литографическое производство #япония #rapidus
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