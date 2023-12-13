В Южной Корее появится исследовательский центр ASML.

По информации Bloomberg, президента Южной Кореи Юн Сок Ёля (Yoon Suk Yeol) в его поездке в Нидерланды сопровождали руководители Samsung Electronics и SK Group, а принимающая сторона была представлена генеральным директором ASML Петером Веннинком (Peter Wennink) и королём Нидерландов Виллемом-Александром (Willem-Alexander).

реклама

Источник изображения: Bloomberg

Южнокорейскому лидеру продемонстрировали передовое предприятие ASML по производству литографических сканеров, а представителям Samsung Electronics даже удалось заключить с этим поставщиком соглашение о строительстве в Южной Корее исследовательского центра стоимостью $760 млн, который будет способствовать более быстрому и эффективному внедрению на производстве Samsung так называемой EUV-литографии. В Южной Корее уже есть четыре сервисных центра ASML, но очередная площадка позволит Samsung быстрее внедрять передовую литографию на производстве.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Власти Нидерландов и Южной Кореи также договорились упростить для корейских студентов и рабочих нахождение в Нидерландах с целью получения профильного образования в полупроводниковой сфере. Подготавливаемые по этой программе кадры смогут найти применение как на предприятиях Южной Кореи, так и в Нидерландах, которые сейчас испытывают дефицит квалифицированной рабочей силы.