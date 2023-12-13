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По информации Bloomberg, президента Южной Кореи Юн Сок Ёля (Yoon Suk Yeol) в его поездке в Нидерланды сопровождали руководители Samsung Electronics и SK Group, а принимающая сторона была представлена генеральным директором ASML Петером Веннинком (Peter Wennink) и королём Нидерландов Виллемом-Александром (Willem-Alexander).
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Южнокорейскому лидеру продемонстрировали передовое предприятие ASML по производству литографических сканеров, а представителям Samsung Electronics даже удалось заключить с этим поставщиком соглашение о строительстве в Южной Корее исследовательского центра стоимостью $760 млн, который будет способствовать более быстрому и эффективному внедрению на производстве Samsung так называемой EUV-литографии. В Южной Корее уже есть четыре сервисных центра ASML, но очередная площадка позволит Samsung быстрее внедрять передовую литографию на производстве.
Власти Нидерландов и Южной Кореи также договорились упростить для корейских студентов и рабочих нахождение в Нидерландах с целью получения профильного образования в полупроводниковой сфере. Подготавливаемые по этой программе кадры смогут найти применение как на предприятиях Южной Кореи, так и в Нидерландах, которые сейчас испытывают дефицит квалифицированной рабочей силы.