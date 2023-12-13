За неделю она выросла на $5 млрд.

Как уточняет Bloomberg, за прошедшее с прошлой недели время условия готовящегося частного размещения акций аэрокосмической компании SpaceX улучшились с $95 до $97 за одну акцию, что теперь позволяет оценивать капитализацию её бизнеса в $180 млрд вместо прежних $175 млрд. На прошлой неделе сообщалось, что часть принадлежащих сотрудникам SpaceX акций может быть продана сторонним инвесторам, в результате сама компания сможет выручить от $500 до $750 млн.

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Источник изображения: SpaceX

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Если не считать неудачи с запуском ракеты Starship, для SpaceX сейчас сложился преимущественно положительный новостной фон. С начала года частная аэрокосмическая компания Илона Маска (Elon Musk) уже провела 90 удачных космических пусков и почти монополизировала этот рынок в США. Инвесторы делают ставку и на дальнейшую экспансию бизнеса Starlink — дочернего оператора спутникового интернета, который уже располагает более чем 2 млн активными пользователями и группировкой из более чем 5000 низкоорбитальных спутников связи.