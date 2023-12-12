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Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайская CXMT откладывает IPO и планирует привлечь средства на развитие бизнеса
И демонстрирует важное технологическое достижение, которое грозит ей санкциями США.

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Агентство Bloomberg сообщило о намерениях крупнейшего китайского производителя микросхем оперативной памяти — компании CXMT, воздержаться от размещения акций на фондовом рынке из-за неблагоприятной макроэкономической ситуации. Вместо этого CXMT постарается привлечь крупную сумму инвестиций из расчёта оценки капитализации в $19,5 млрд.

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Источник изображения: CXMT

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Изначально CXMT хотела вывести свои акции на фондовую площадку в Шанхае в текущем году, но ситуация показалась ей неблагоприятной для выхода на IPO. Компания может претендовать на финансовую поддержку государственного инвестиционного фонда, но это чревато введением санкций со стороны США. На одном из недавних отраслевых мероприятий CXMT также опубликовала научную работу, описывающую достижения своих сотрудников в разработке метода производства микросхем памяти с использованием структуры транзисторов с окружающим затвором (GAA). По сути, одного этого технологического достижения китайского производителя уже достаточно, чтобы спровоцировать введение адресных санкций со стороны США.

#полупроводники #китай #китайские производители #dram #cxmt
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