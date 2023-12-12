Один из немецких потенциальных партнёров отказался от сотрудничества.

В автомобильном секторе сотрудничество китайских марок с крупными зарубежными автопроизводителями перестаёт быть экзотикой, поскольку теперь «вектор силы» на китайском рынке начинает менять направление, и местные автопроизводители вполне способны поделиться передовыми технологиями с зарубежными компаниями, которые свой путь на рынок Китая начинали с создания совместных предприятий, как того требовало местное законодательство. Теперь же китайская XPeng готова создавать недорогие электромобили для Volkswagen, а SAIC поделится своими разработками с дочерней маркой Audi.

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Источник изображения: Huawei Technologies

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По информации Reuters, существующее на протяжении уже четырёх лет подразделение Huawei, которое занимается автомобильными компонентами и технологиями, после своего предстоящего структурного отделения рассчитывает получить в ряды своих акционеров не только нескольких китайских автопроизводителей, но и немецкие Mercedes-Benz и Audi. По неофициальным данным, первой Huawei предлагала долю в капитале автомобильной «дочки» в размере от 3 до 5%, но немецкий автопроизводитель воздержался от сотрудничества, сославшись на возможные репутационные издержки. Audi же пока не определилась, но уже не скрывает своих намерений сотрудничать с Huawei в сфере создания программного обеспечения в сфере автопилота для машин, реализуемых на китайском рынке. Плоды взаимодействия двух компаний будут доступны китайским покупателям уже с 2025 года, если верить осведомлённым источникам.