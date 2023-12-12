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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Режим преодоления брода Tesla Cybertruck подразумевает защиту тяговой батареи от попадания воды
Скорее всего, нагнетается избыточное давление.

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Фантазируя о необходимости наделения электрического пикапа Tesla Cybertruck не самыми востребованными обывателями функциональными возможностями, глава компании Илон Маск (Elon Musk) в один прекрасный момент заявил, что машина сможет не просто преодолевать брод, но и плавать по поверхности воды на расстояние в несколько сотен метров при условии отсутствия сильного волнения. По информации Electrek, начавшие изучать инструкцию по эксплуатации Tesla Cybertruck энтузиасты выяснили, что режим преодоления брода этим пикапом подразумевает не только приведение подвески в максимально высокое положение.

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Источник изображения: Tesla

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Тяговая батарея пикапа, традиционно расположенная под днищем, в таком режиме обеспечивает дополнительную герметизацию, чтобы избежать попадания забортной воды внутрь. Соответственно, в обычных режимах эксплуатации, как надо полагать, полная герметичность не обеспечивается, и попадание влаги внутрь без соответствующих защитных мер может привести к повреждению элементов тяговой батареи. Скорее всего, подобные случаи Tesla не будет признавать гарантийными, хотя традиционно снабжает батареи своих электромобилей увеличенной по продолжительности гарантийной защитой. Из имеющихся данных сложно понять, удалось ли Tesla реализовать намерения научить Cybertruck плавать по воде, но хотя бы к преодолению бродов он приспособлен, что уже хорошо для машины с определённым внедорожным потенциалом.

#tesla #илон маск #электромобили tesla #tesla cybertruck
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