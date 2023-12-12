И это правильно, как поясняет чиновница.

Содержание интервью министра торговли США Джины Раймондо (Gina Raimondo) представителям Reuters позволяет убедиться, что тему влияния на экспорт ускорителей вычислений NVIDIA в Китай она считает очень важной, но старается донести до общественности правильную точку зрения властей. По словам чиновницы, NVIDIA «может, будет и должна продавать ускорители систем искусственного интеллекта в Китай, поскольку их основная часть будет предназначена для использования коммерческими клиентами».

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Источник изображения: NVIDIA

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Власти США, по словам министра, лишь хотят запретить поставку в Китай самых передовых ускорителей NVIDIA, которые помогли бы Китаю обучать свои самые продвинутые языковые модели. У Раймондо, по её словам, на прошлой неделе состоялся разговор с генеральным директором NVIDIA, и тот предельно чётко дал понять, что не хочет нарушать правила и готов работать во взаимодействии с министерством торговли США. Говоря об устремлениях NVIDIA, чиновница пояснила: «Они хотят поступать правильно. Очевидно, они хотят продавать как можно больше чипов».