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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В следующем году власти США выдадут субсидии на реализацию не менее десяти проектов по выпуску чипов
И счёт пойдёт на многие миллиарды долларов.

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Формально принятый ещё в августе прошлого года «Закон о чипах» начал работать только на днях, когда власти США объявили о выделении $35 млн компании BAE Systems на расширение объёмов выпуска чипов для бортовых систем радиоэлектронной борьбы истребителей F-35. По словам министра торговли США Джины Раймондо (Gina Raimondo), которые приводит Reuters, в следующем году количество субсидируемых властями проектов на территории США значительно увеличится.

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Источник изображения: NVIDIA

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По меньшей мере, как пояснила чиновница, можно будет говорить о десяти или двенадцати заявках на предоставление субсидий, которые власти США собираются удовлетворить в течение 2024 года. Некоторые из соответствующих проектов будут подразумевать многомиллиардные инвестиции. Напомним, что всего на развитие производства полупроводниковых компонентов на территории США власти страны готовы в общей сложности за пять лет выделить $52,7 млрд, включая средства на создание исследовательских центров и лабораторий.

#сша #полупроводники #субсидии
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