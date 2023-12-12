реклама
Формально принятый ещё в августе прошлого года «Закон о чипах» начал работать только на днях, когда власти США объявили о выделении $35 млн компании BAE Systems на расширение объёмов выпуска чипов для бортовых систем радиоэлектронной борьбы истребителей F-35. По словам министра торговли США Джины Раймондо (Gina Raimondo), которые приводит Reuters, в следующем году количество субсидируемых властями проектов на территории США значительно увеличится.
реклама
По меньшей мере, как пояснила чиновница, можно будет говорить о десяти или двенадцати заявках на предоставление субсидий, которые власти США собираются удовлетворить в течение 2024 года. Некоторые из соответствующих проектов будут подразумевать многомиллиардные инвестиции. Напомним, что всего на развитие производства полупроводниковых компонентов на территории США власти страны готовы в общей сложности за пять лет выделить $52,7 млрд, включая средства на создание исследовательских центров и лабораторий.