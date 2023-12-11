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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Ценовая политика AMD будет нацелена на обеспечение прибыльности бизнеса
Словом, аттракциона неслыханной щедрости нам больше не видать!

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Ведущий мероприятия Barclays попытался на прошлой неделе выведать у финансового директора AMD Джин Ху (Jean Hu), не подтолкнут ли попытки Intel вернуть себе утраченные позиции на рынке центральных процессоров при помощи демпинга ввязаться в «ценовую войну» с конкурентом. Представительница AMD заявила, что стратегия компании всегда заключалась в концентрации на премиальном сегменте рынка, на коммерческом сегменте и ценовом диапазоне от середины и до верхней границы.

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Источник изображения: AMD

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По крайней мере, как пояснила финансовый директор компании, это позволяет AMD поддерживать прибыльность бизнеса одновременно с его ростом, а гонка за выручкой в ущерб прибыльности вообще не имеет никакого экономического смысла, по её словам. Компания в дальнейшем собирается сочетать рост бизнеса с поддержанием его прибыльности, а также концентрироваться в тех сегментах рынка, где видит свои конкурентные преимущества.

#amd #intel #аналитика #финансы #процессоры
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