Словом, аттракциона неслыханной щедрости нам больше не видать!

Ведущий мероприятия Barclays попытался на прошлой неделе выведать у финансового директора AMD Джин Ху (Jean Hu), не подтолкнут ли попытки Intel вернуть себе утраченные позиции на рынке центральных процессоров при помощи демпинга ввязаться в «ценовую войну» с конкурентом. Представительница AMD заявила, что стратегия компании всегда заключалась в концентрации на премиальном сегменте рынка, на коммерческом сегменте и ценовом диапазоне от середины и до верхней границы.

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Источник изображения: AMD

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По крайней мере, как пояснила финансовый директор компании, это позволяет AMD поддерживать прибыльность бизнеса одновременно с его ростом, а гонка за выручкой в ущерб прибыльности вообще не имеет никакого экономического смысла, по её словам. Компания в дальнейшем собирается сочетать рост бизнеса с поддержанием его прибыльности, а также концентрироваться в тех сегментах рынка, где видит свои конкурентные преимущества.