И расценивает эту азиатскую страну как «второй дом» для своей компании.

Вне всякого сомнения, местная пресса с большим энтузиазмом освещала первый визит основателя NVIDIA Дженсена Хуана (Jensen Huang) во Вьетнам, но агентству Bloomberg данное событие пришлось описывать как раз по её материалам. Утверждается, что глава NVIDIA считает Вьетнам чуть ли не «потенциальным вторым домом» для этой основанной им американской компании, а потому собирается открыть здесь исследовательский центр. NVIDIA уже вложила в экономику страны около $250 млн.

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Источник изображения: NVIDIA

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Компания собирается помогать Вьетнаму развивать локальную инфраструктуру систем искусственного интеллекта и готовить профильных специалистов. Страна, по словам Хуана, располагает большим количеством специалистов в компьютерных дисциплинах и является крупным экспортёром программного обеспечения. Вьетнам, по его мнению, мог бы подготовить до одного миллиона специалистов в области искусственного интеллекта. За последние годы во Вьетнаме открыли свои представительства около 50 компаний, занимающихся разработкой полупроводниковых компонентов. Возможно, NVIDIA к ним тоже скоро присоединится. Тем более, что власти США разрешают при реализации проектов на территории Вьетнама использовать их государственные субсидии после заключённого между странами в сентябре профильного соглашения.