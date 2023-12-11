На территории страны, разумеется.

По информации Reuters, на этой неделе власти США объявили о выделении субсидий по так называемому «Закону о чипах» корпорации BAE Systems, которая полученные из бюджета $35 млн должна будет потратить на увеличение объёмов выпуска специализированных чипов для истребителей F-35 на территории штата Нью-Гэмпшир в четыре раза от существующего уровня. Помимо бортовых систем радиоэлектронной борьбы истребителей F-35, упоминаемые полупроводниковые компоненты используются в коммерческих космических спутниках.

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Источник изображения: BAE Systems

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Субсидии помогут снизить стоимость чипов американского производства в два раза, более чем оправдывая подобные расходы бюджета, не говоря уже о важности подобных инвестиций для национальной безопасности как таковой. В ближайшие десятилетия Пентагон рассчитывает потратить $1,7 трлн на покупку 2500 истребителей F-35, поэтому указанные субсидии в размере $35 млн на этом фоне просто теряются. Субсидии по принятому некоторое время назад «Закону о чипах» будут предназначаться и другим производителям полупроводниковых компонентов, которые располагают предприятиями на территории США или собираются их построить. Сумму в размере $52,7 млрд планируется в течение пяти лет распределить и среди зарубежных компаний, хотя соответствующие заявки пока формально не одобрены.