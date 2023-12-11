Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США выделили $35 млн на увеличение объёмов выпуска чипов для F-35
На территории страны, разумеется.

реклама

По информации Reuters, на этой неделе власти США объявили о выделении субсидий по так называемому «Закону о чипах» корпорации BAE Systems, которая полученные из бюджета $35 млн должна будет потратить на увеличение объёмов выпуска специализированных чипов для истребителей F-35 на территории штата Нью-Гэмпшир в четыре раза от существующего уровня. Помимо бортовых систем радиоэлектронной борьбы истребителей F-35, упоминаемые полупроводниковые компоненты используются в коммерческих космических спутниках.

реклама

Источник изображения: BAE Systems

рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Субсидии помогут снизить стоимость чипов американского производства в два раза, более чем оправдывая подобные расходы бюджета, не говоря уже о важности подобных инвестиций для национальной безопасности как таковой. В ближайшие десятилетия Пентагон рассчитывает потратить $1,7 трлн на покупку 2500 истребителей F-35, поэтому указанные субсидии в размере $35 млн на этом фоне просто теряются. Субсидии по принятому некоторое время назад «Закону о чипах» будут предназначаться и другим производителям полупроводниковых компонентов, которые располагают предприятиями на территории США или собираются их построить. Сумму в размере $52,7 млрд планируется в течение пяти лет распределить и среди зарубежных компаний, хотя соответствующие заявки пока формально не одобрены.

#сша #полупроводники #субсидии #f-35 #bae systems
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

WP: В Киеве боятся перспективы вынужденных переговоров с Москвой
Президент Южной Кореи отправился в Нидерланды для встречи с руководством ASML
Qualcomm может стать получателем 2-нм чипов производства Samsung
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
139
Phenom II X6 — процессор, обогнавший свое время
23
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
30
"Киллер", "Искусство по понятиям" - еще два неплохих фильма. Краткий обзор
1
Танк ИС-7 - 60 тонный сверхтяж разработки 1945-47 годов с 130мм пушкой не пошедший в серию
8
Генеративный ИИ способен вызвать новую волну производительности
8
Скорость – это жизнь: такой девиз был у лётчиков "Фантомов"
9
ТОП-5 процессоров для игр до 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
2
Что ждет Xbox series в 2024 году
1
Береговая охрана Китая обстреляла из водомётов корабли Филиппин в Южно-Китайском море — Видео
1

Сейчас обсуждают

Чaтo-Б0t
14:04
АМУдесрач как он есть. Хомяки пищат, а ̶З̶е̶л̶о̶т̶у̶ Бублику на дошики копеечка капает.
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
Евгений Анохин
14:03
Таки да. Этот пропаганда ВЕРЬТЕ НА СЛОВО!!!
Forbes: одинокий украинский Challenger 2 в снегу стал символом разочарования
cypher1999
14:03
Кто такой Михалков и почему он там что-то говорит ?
Никита Михалков защищает сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Кот Гуляш
13:56
А СЖО где?
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
andrew_riddler
13:54
А может Хуанг в сговоре с Путиным?
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
devchidable
13:50
Сложность заключаеться именно во внедрении, пока лидер на мой взгляд ИИ в здравоохранении.
Генеративный ИИ способен вызвать новую волну производительности
Дмитрий Коновалов
13:48
Только олени выбирают инвидия и вибратор для жопы вместе с ним ты просто не понимаешь что она может на самом деле видюха отличная для 4 к и 2к геминга самый раз
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
Михаил Романов
13:46
Попахивает осваиванием денег легковерных инвесторов. Правда в том что кроме России в ядерной энергетике, остальные страны отстали лет на 20-40 . Ядерные программы в "цивилизованных странах" повсеместн...
Обновления для Windows 10 станут платными от Microsoft
devchidable
13:41
Изначально наверное появиться промежуточный этап по типу конструктора с набором различных параметров
Генеративный ИИ способен вызвать новую волну производительности
Ваня Пупкин
13:41
Графика у primal и в 2023 году неплоха, и порой не понятно откуда у современных игр такие завышенные системные требования
Как играется в Far Cry Primal в 2023 году — когда простота идет на пользу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем