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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Qualcomm может стать получателем 2-нм чипов производства Samsung
А TSMC будет выпускать 2-нм изделия для Apple и NVIDIA.

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Как сообщает Financial Times, компании TSMC и Samsung Electronics намереваются начать выпуск 2-нм изделий для своих клиентов в 2025 году, и первая уже демонстрирует образцы соответствующих чипов представителям Apple и NVIDIA, а вторая пытается в очередной раз привлечь к своим услугам американскую компанию Qualcomm, которая не была удовлетворена показателями качества ни 4-нм, ни 3-нм продукции Samsung.

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Источник изображения: TSMC

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Intel тоже не нужно списывать со счетов, поскольку она уже в конце следующего года начнёт выпуск продукции по технологии 18A. Последнюю руководство TSMC считает сопоставимой по техническим параметрам с 3-нм техпроцессом тайваньского производителя. Эксперты Bernstein считают, что доводы Intel о выгодах производства чипов за пределами Тайваня в нынешнее неспокойное время не находят поддержки в экономических выкладках, поскольку соперничать с тайваньской TSMC в сочетании эффективности и дешевизны услуг пока не могут более мелкие производители. От Samsung клиентов отталкивают и опасения по поводу утечки данных.

#intel #samsung #полупроводники #tsmc
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