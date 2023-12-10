В корпоративной части серверного рынка дела обстоят несколько хуже.

После выхода на рынок серверных процессоров EPYC первого поколения глава AMD Лиза Су (Lisa Su) зареклась давать прогнозы по темпам увеличения занимаемой ими доли рынка, но финансовый директор компании Джин Ху (Jean Hu) на технологической конференции Barclays подобных ограничений на себя не накладывала, а потому охотно поделилась с ведущим имеющейся статистикой и прогнозами в этой сфере.

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Генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su). Источник изображения: AMD

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В стоимостном выражении, по её словам, процессоры AMD в сегменте центров обработки данных уже занимают 29,7%. В облачном сегменте они уже занимают около 50 %, но в корпоративном сегменте серверного рынка ситуация немного сложнее. Здесь процессоры EPYC до сих пор занимают не более 15-16 % рынка, и чтобы сдвинуть ситуацию с этой точки, AMD приходится всё больше средств выделять именно на продвижение своей продукции на рынке. Компания пытается привлечь клиентов низкими совокупными расходами на эксплуатацию серверных процессоров, поскольку для корпоративных покупателей это важно. В следующем году AMD представит процессоры поколения Turin, которые должны удачное сочетание быстродействия и эксплуатационных расходов.