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Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD выделяет всё больше ресурсов на разработку ускорителей вычислений
И не считает, что отстаёт от NVIDIA по частоте обновлений.

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Финансовый директор AMD Джин Ху (Jean Hu) на технологической конференции Barclays прокомментировала недавние изменения в политике NVIDIA относительно периодичности выпуска нового поколения ускорителей вычислений в серверном сегменте. Напомним, главный конкурент AMD теперь готов выпускать новое поколение ускорителей ежегодно вместо прежнего одного раза в два года.

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Генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su). Источник изображения: AMD

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Представительница AMD пояснила, что ускорение графика выхода новых чипов диктуется рынком, и данная тенденция справедлива для деятельности как NVIDIA, так и AMD. Последняя считает, что за четыре предыдущих года выпустила несколько поколений ускорителей, поскольку первые свои решения для этого сегмента представила ещё в 2020 году. Внутри AMD ресурсы сейчас перенаправляются таким образом, чтобы на разработку ускорителей для центров обработки данных выделялось значительно больше средств и специалистов, чем раньше.

#amd #nvidia #искусственный интеллект #instinct mi300
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