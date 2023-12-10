Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава TSMC заявил, что нужно снижать энергопотребление систем искусственного интеллекта
А вы ещё недавно ругали майнеров.

реклама

Генеральный директор TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) на уходящей неделе, по словам издания Barron’s, выступил на одном из отраслевых мероприятий, поделившись своими соображениями относительно текущих тенденций развития полупроводниковой промышленности и сегмента систем искусственного интеллекта. Сейчас производители не могут удовлетворить рыночный спрос, как пояснил глава TSMC, но поставщикам в этой сфере нужно сообща работать над снижением не только себестоимости компонентов, но и уровня их энергопотребления.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

Снижение энергопотребления обретает большое значение, поскольку за два последующих года спрос на вычислительные мощности в сфере искусственного интеллекта легко может утроиться, по мнению представителя TSMC. Саму по себе пользу систем искусственного интеллекта глава компании не оспаривает. По его словам, они позволят врачам точнее ставить диагнозы, улучшат безопасность транспортных средств и помогут снизить потребление ресурсов обществом.

рекомендации
MSI 4060 Ti всего на 1000р дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Наступающий 2024 год не будет простым для полупроводниковой отрасли, как отметил глава TSMC. Вместе с инфляцией растут затраты, поэтому над их снижением всем участникам рынка нужно работать сообща.

#полупроводники #tsmc #искусственный интеллект
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Глава NVIDIA не уверен, что компании удастся предложить китайским клиентам ускорители, устраивающие власти США
AMD уже отгрузила миллионы процессоров Ryzen с функцией ускорения искусственного интеллекта
NVIDIA обсудит с властями Вьетнама возможность сотрудничества в сфере полупроводниковых компонентов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 8
14
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
247
Asia Times: Запад требует, чтобы Китай перестал помогать Путину на Украине
7
5 недооцененных компьютерных игр, которые проигнорировали многие геймеры в 2023 году
2
СМИ: Оборонный подрядчик Milrem поможет Украине построить боевых роботов для борьбы с Россией
8
Скорость – это жизнь: такой девиз был у лётчиков "Фантомов"
8
Обзор игры Shadow Harvest: Phantom Ops
+
Что ждет Xbox series в 2024 году
+
Для предотвращения утечки технологий в Китай Тайвань вводит для чипмейкеров суровые ограничения
+
Почему второй срок Трампа может быть опасен для его политических противников
1

Сейчас обсуждают

Джон Коннор
09:07
А других вариантов уже и нет, из кристаллов всё выжали
AMD подала патент на новую технологию чиплетов для будущих поколений видеокарт Radeon
Dmitriy81
09:06
игр тестировки рязен 5 3600 будет много
Тестирование Ryzen 5 3600 +1660 DDR5 в 3dmark 14
Дмитрий Зяблов
09:05
А сикелям с горлынычем по губам.
Тайвань на фоне роста напряженности с Китаем получит 108 танков Abrams и 29 реактивных систем HIMARS
Dmitriy81
09:04
с 08 года работает,и питал 4870х2,из за видеокарты я напоял потолще провода
Тестирование Ryzen 5 3600 +1660 DDR5 в 3dmark 14
Виктор Дорн
08:53
А в чем проблема с энтузиастами?
Геймер объединил на одном компьютере видеокарты Nvidia и AMD - в итоге FPS увеличилась в 3 раза
Сергей Щербаков
08:45
Кокаин в ещё более премиальных блоках :))))
Внутри блока питания Equites T500 на 500 Вт нашли контейнер с металлической стружкой
Fetaminaza
08:43
от греха подальше
Глава МИД Украины рассказал про новое контрнаступление ВСУ
Валерий Муравицкий
08:27
это белая дыра?
Телескоп «Джеймс Уэбб» сделал детальные снимки яркой туманности Кольцо
OldBrave
08:25
читать наклейку лучше нужно было. Там же ясно написано, что 500W - пиковая мощность...
Китайский блок питания с железной стружкой и землёй был продан пользователю Reddit
kitava
08:21
Что тут не договаривают. Если изолиционистов "меньшинство", то почему голосование провалено.
В Австралии создали новый метод шифрования, одобренный местными властями
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем