А вы ещё недавно ругали майнеров.

Генеральный директор TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) на уходящей неделе, по словам издания Barron’s, выступил на одном из отраслевых мероприятий, поделившись своими соображениями относительно текущих тенденций развития полупроводниковой промышленности и сегмента систем искусственного интеллекта. Сейчас производители не могут удовлетворить рыночный спрос, как пояснил глава TSMC, но поставщикам в этой сфере нужно сообща работать над снижением не только себестоимости компонентов, но и уровня их энергопотребления.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

Снижение энергопотребления обретает большое значение, поскольку за два последующих года спрос на вычислительные мощности в сфере искусственного интеллекта легко может утроиться, по мнению представителя TSMC. Саму по себе пользу систем искусственного интеллекта глава компании не оспаривает. По его словам, они позволят врачам точнее ставить диагнозы, улучшат безопасность транспортных средств и помогут снизить потребление ресурсов обществом.

рекомендации MSI 4060 Ti всего на 1000р дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Наступающий 2024 год не будет простым для полупроводниковой отрасли, как отметил глава TSMC. Вместе с инфляцией растут затраты, поэтому над их снижением всем участникам рынка нужно работать сообща.