На фоне NVIDIA и конкурентов они выглядят слишком дорогими.

Как поясняет ресурс Barron’s, после очередного этапа анонса компанией AMD ускорителей вычислений семейства Instinct MI300 её акции выросли в цене на 8%, но даже оптимистично настроенные в отношении их рыночных перспектив аналитики устанавливают прогноз по курсу этих ценных бумаг на уровне не более 3% от текущего. Конечно, в дальнейшем планка может быть поднята, но для существующих рыночных условий акции AMD уже выглядят переоценёнными.

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Источник изображения: AMD

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По крайней мере, аналитики Bear Traps Report отмечают, что соотношение рыночной стоимости акций AMD к удельной годовой прибыли (P/E) для ценных бумаг AMD сейчас равно 35, если исходить из прогнозов по удельным доходам компании на следующий год. Это в среднем на 50% выше, чем у основных конкурентов AMD. У той же NVIDIA данное соотношение составляет только 24, и оно сопоставимо со среднем по рынку. Последняя из компаний контролирует более 80% рынка ускорителей вычислений, и излишне оптимистичный настрой инвесторов в отношении акций AMD в данном случае не подкрепляется прогнозными величинами.