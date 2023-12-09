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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA обсудит с властями Вьетнама возможность сотрудничества в сфере полупроводниковых компонентов
До локализации производства дело вряд ли дойдёт.

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В экосистеме партнёров Apple всё более важную роль начинает играть Вьетнам, но гигант из Купертино является не единственной американской компанией, которая обращает внимание на эту азиатскую страну. По информации Reuters, в начале следующей неделе во Вьетнаме состоятся переговоры с представителями NVIDIA о возможности сотрудничества с местными компаниями технологического сектора. Принимать участие во встрече будет основатель и бессменный руководитель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang), который за последние несколько дней посетил уже несколько стран азиатского региона, включая Японию, Сингапур и Малайзию.

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Источник изображения: NVIDIA

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По неофициальным данным, NVIDIA почти договорилась с одной из вьетнамских компаний о передаче неких своих технологий. Выпускать чипы NVIDIA во Вьетнаме пока точно никто не сможет в силу сложности данного процесса, а вот тестированием и упаковкой при наличии адекватных инвестиций местные компании могли бы заняться, благо соответствующий опыт уже есть у компании Intel. Правда, даже в этом случае речь не пойдёт о передовых ускорителях вычислений, которые может тестировать и упаковывать лишь компания TSMC. Кроме того, вьетнамские компании могли бы оказывать NVIDIA какое-то содействие в разработке отдельных полупроводниковых компонентов. Если договорённости будут достигнуты на следующей неделе, о результатах этой встречи наверняка скоро станет известно.

#nvidia #полупроводники #вьетнам
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