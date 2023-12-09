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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD уже отгрузила миллионы процессоров Ryzen с функцией ускорения искусственного интеллекта
И считает себя первопроходцем сегмента.

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Принять участие в конференции Barclays от лица компании AMD выпала честь её действующему финансовому директору Джин Ху (Jean Hu), но это не значит, что в ходе её выступления речь исключительно шла о динамике финансовых показателей компании. Представительница AMD, например, назвала компанию первопроходцем в сфере внедрения в клиентские центральные процессоры функций ускорения обработки команд, связанных с системами искусственного интеллекта. Впервые такие возможности появились в сегменте ПК у процессоров Ryzen 7000 для ноутбуков, как напомнила Джин Ху.

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Источник изображения: AMD

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По словам финансового директора компании, AMD уже отгрузила миллионы таких процессоров, а также представила продукты нового поколения, которые получат блок ускорения искусственного интеллекта. С учётом наличия в ассортименте продукции AMD серверных ускорителей, компания способна покрыть потребности клиентов в ускорителях искусственного интеллекта по всем сегментам рынка, как считает представительница AMD.

#amd #искусственный интеллект #ryzen 7000
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