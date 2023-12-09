И считает себя первопроходцем сегмента.

Принять участие в конференции Barclays от лица компании AMD выпала честь её действующему финансовому директору Джин Ху (Jean Hu), но это не значит, что в ходе её выступления речь исключительно шла о динамике финансовых показателей компании. Представительница AMD, например, назвала компанию первопроходцем в сфере внедрения в клиентские центральные процессоры функций ускорения обработки команд, связанных с системами искусственного интеллекта. Впервые такие возможности появились в сегменте ПК у процессоров Ryzen 7000 для ноутбуков, как напомнила Джин Ху.

реклама

Источник изображения: AMD

рекомендации MSI 4060 Ti всего на 1000р дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

По словам финансового директора компании, AMD уже отгрузила миллионы таких процессоров, а также представила продукты нового поколения, которые получат блок ускорения искусственного интеллекта. С учётом наличия в ассортименте продукции AMD серверных ускорителей, компания способна покрыть потребности клиентов в ускорителях искусственного интеллекта по всем сегментам рынка, как считает представительница AMD.