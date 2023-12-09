Делегация посетила страну уже второй раз за полгода.

Слухи то и дело приписывают Tesla намерения организовать производство батарей или электромобилей в той или иной стране. В Северной Америке слухи, спровоцированные комментариями самого Илона Маска (Elon Musk) о месте рождения своей матери, упоминали Канаду в качестве подходящего региона для строительства нового предприятия, но в итоге глава компании остановил свой выбор на Мексике. В азиатском регионе сейчас наиболее вероятным кандидатом на появление нового предприятия Tesla считается Индия, но Electrek теперь со ссылкой на Reuters сообщает об уверенности властей Таиланда в готовности компании построить своё предприятие именно в их стране.

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Источник изображения: Tesla

По крайней мере, премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин (Srettha Thavisin) после уже второй за полугодие встречи с представителями Tesla заявил, что компания рассматривает возможность получить в своё распоряжение участок земли площадью до 320 га в промышленной зоне Таиланда. Какого рода производство Tesla могла бы организовать в Таиланде, не уточняется, но речь может и не идти о выпуске собственно электромобилей.

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В принципе, Таиланд уже является крупным автопроизводителем регионального значения, здесь ежегодно производится около 2 млн машин, причём ёмкость местного рынка достигает 800 000 автомобилей в год, и значительная часть продукции отправляется на экспорт. В этом отношении деятельность Tesla в данной стране не стала бы существенно отличаться по принципу ориентации на географические рынки. Тем более, что основная часть реализуемых в Таиланде машин местной сборки существенно дешевле продукции этой марки.