Прочность кузовных панелей не всегда благо.

Наличие прочных кузовных панелей из нержавеющей стали у электрического пикапа Tesla Cybertruck в сочетании с угловатыми формами кузова, как поясняют опрошенные Reuters эксперты в области безопасности транспортных средств, может стать серьёзной проблемой. Крупная массивная машина с жёстким кузовом и высокой динамикой определённо способна представлять опасность для других участников движения, как считают специалисты.

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Источник изображения: Tesla

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При этом Tesla в рамках подготовки к выводу Cybertruck на американский рынок, само собой, была обязана провести все испытания на безопасность и пройти сертификацию, но местная методика доверяет все эти действия самому автопроизводителю. Эксперты обеспокоены неопределённостью с наличием в конструкции пикапа достаточного количества зон деформации, которые при ударе способны поглощать кинетическую энергию. Если проведённые Tesla испытания доказывают безопасность пикапа для тех, кто находится внутри его салона, это ещё не означает, что участвующие в столкновении с ним транспортные средства столь же хорошо защищены, не говоря уже о пешеходах и велосипедистах. Более прочные кузовные панели из нержавеющей стали могут причинить им существенный вред. Европейские регуляторы в области безопасности дорожного движения уже заочно признали пикап небезопасным, и выразили надежду, что в этот регион он официально поставляться не будет.