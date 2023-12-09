Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Эксперты по безопасности озабочены конструкцией Tesla Cybertruck
Прочность кузовных панелей не всегда благо.

реклама

Наличие прочных кузовных панелей из нержавеющей стали у электрического пикапа Tesla Cybertruck в сочетании с угловатыми формами кузова, как поясняют опрошенные Reuters эксперты в области безопасности транспортных средств, может стать серьёзной проблемой. Крупная массивная машина с жёстким кузовом и высокой динамикой определённо способна представлять опасность для других участников движения, как считают специалисты.

реклама

Источник изображения: Tesla

рекомендации
MSI 4060 Ti всего на 1000р дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

При этом Tesla в рамках подготовки к выводу Cybertruck на американский рынок, само собой, была обязана провести все испытания на безопасность и пройти сертификацию, но местная методика доверяет все эти действия самому автопроизводителю. Эксперты обеспокоены неопределённостью с наличием в конструкции пикапа достаточного количества зон деформации, которые при ударе способны поглощать кинетическую энергию. Если проведённые Tesla испытания доказывают безопасность пикапа для тех, кто находится внутри его салона, это ещё не означает, что участвующие в столкновении с ним транспортные средства столь же хорошо защищены, не говоря уже о пешеходах и велосипедистах. Более прочные кузовные панели из нержавеющей стали могут причинить им существенный вред. Европейские регуляторы в области безопасности дорожного движения уже заочно признали пикап небезопасным, и выразили надежду, что в этот регион он официально поставляться не будет.

#tesla #электромобили tesla #tesla cybertruck #электрический пикап #автомобильная безопасность
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Tesla поделится с конкурентами опытом перехода на напряжение аккумуляторов 48 В
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О кошках, которые не боятся воды
19
Вторая жизнь немецкого танка «Leopard 2», модернизированного для Польши
2
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
210
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 8
12
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Китайские эксперты предрекают победу России в украинском конфликте
45
Amkor за $2 млрд построит завод по упаковке и тестированию микросхем в США
6
Киев потребовал у США истребители F-18 Hornet, вертолеты Apache и системы ПРО THAAD
15
Профессор Макаренко: Современные системы ПВО слабо подготовлены к перехвату дешевых беспилотников
8
Asia Times: Запад требует, чтобы Китай перестал помогать Путину на Украине
3

Сейчас обсуждают

Johan_888
07:39
Автор, в подписи к первой картинке написано "На снимке: беспилотный летательный аппарат Milrem Robotics", судя по наличию гусениц это не летательный аппарат.
СМИ: Оборонный подрядчик Milrem поможет Украине построить боевых роботов для борьбы с Россией
unhurtable
07:38
3,14здоболио детектед... И да, "легкий дрон" в 150 кг и 2м длинной это уже смешно..
Профессор Макаренко: Современные системы ПВО слабо подготовлены к перехвату дешевых беспилотников
Владимир Никифоров
07:32
Непорядок! У Польши столько танков, но не передали украине даже половину! А ещё братались и хохлы им дали права украинцев на своей земле! Оттэта настоящие братья! 😜🤣
Вторая жизнь немецкого танка «Leopard 2», модернизированного для Польши
Апшеронский скакел
07:14
Ты откуда вылез, из какой пещеры? Заводы по корпусированию есть и новые строят, + софт свой для этого разрабатывают
Amkor за $2 млрд построит завод по упаковке и тестированию микросхем в США
unhurtable
07:12
Что вы как дети херню несете - полно производств крепежных изделий в РФ, хоть бы погуглили...
Amkor за $2 млрд построит завод по упаковке и тестированию микросхем в США
Имя Фамилия
07:11
Тоже будет под 8000°?
Подтверждены кодовое название и конфигурация ядра Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4
Апшеронский скакел
07:04
Не в том положении скакуасия чтоб диктовать условия
Россия не согласится на переговоры, если Украина будет диктовать условия, заявил Песков
kitava
06:57
Сброс радиактивной воды ни к чему не приведёт. Угу. А ещё зелёными себя называют. Козлы.
Рыба массово гибнет у берегов Японии
kitava
06:49
Украинской элитке перепадает денег от помощи выделяемой США. Какие то деньги перепадают и нацикам, которые охраняют режим. Любые антимайданные выступления задавлены активисты либо сбежали в Россию, ли...
Россия не согласится на переговоры, если Украина будет диктовать условия, заявил Песков
dimchoos
06:47
Верхниё с права на Прошенко похож.
Китайские эксперты предрекают победу России в украинском конфликте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем