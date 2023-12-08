Это позволит снизить зависимость от Китая.

Конструкторская и технологическая подготовка новых изделий к производству — это довольно трудоёмкий процесс, требующий немалых затрат времени и серьёзных профильных компетенций. Как отмечает Nikkei Asian Review, в своей деятельности китайская компания BYD добилась такой степени расположения Apple, что та со следующего года доверит её вьетнамскому подразделению не только сам выпуск новой модели iPad, но подготовку к массовому производству. Это значит, что специалистам BYD придётся вместе с представителями Apple дорабатывать какие-то спецификации планшета и вносить изменения в технологические процессы, чтобы наладить выпуск нового устройства ко второй половине 2024 года.

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Источник изображения: Apple

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Аналогичные ресурсы по подготовке массового производства iPhone компания Apple направляет в содружестве со своими партнёрами в Индии. Китайская компания BYD, которая начинала свою деятельность в качестве производителя литиевых аккумуляторов для мобильных телефонов, а теперь выросла в одного из крупнейших производителей электромобилей, во Вьетнаме уже собирает по заказу Apple планшеты iPad. Впервые её специалистам будет дано право вносить свои предложения по улучшению технологических процессов. Планшеты являются достаточно простыми с точки зрения конструкции устройствами Apple, чтобы предоставить BYD возможность получения такого опыта без угрозы для бизнеса самой Apple. В этом году около 10% планшетов iPad должны будут сойти с конвейера во Вьетнаме, и подавляющее их большинство всё равно производится в Китае, но Apple последовательно движется к снижению своей зависимости от КНР.