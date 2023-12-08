Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple доверит вьетнамскому подразделению BYD больше полномочий по подготовке к производству новых моделей iPad
Это позволит снизить зависимость от Китая.

реклама

Конструкторская и технологическая подготовка новых изделий к производству — это довольно трудоёмкий процесс, требующий немалых затрат времени и серьёзных профильных компетенций. Как отмечает Nikkei Asian Review, в своей деятельности китайская компания BYD добилась такой степени расположения Apple, что та со следующего года доверит её вьетнамскому подразделению не только сам выпуск новой модели iPad, но подготовку к массовому производству. Это значит, что специалистам BYD придётся вместе с представителями Apple дорабатывать какие-то спецификации планшета и вносить изменения в технологические процессы, чтобы наладить выпуск нового устройства ко второй половине 2024 года.

реклама

Источник изображения: Apple

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Аналогичные ресурсы по подготовке массового производства iPhone компания Apple направляет в содружестве со своими партнёрами в Индии. Китайская компания BYD, которая начинала свою деятельность в качестве производителя литиевых аккумуляторов для мобильных телефонов, а теперь выросла в одного из крупнейших производителей электромобилей, во Вьетнаме уже собирает по заказу Apple планшеты iPad. Впервые её специалистам будет дано право вносить свои предложения по улучшению технологических процессов. Планшеты являются достаточно простыми с точки зрения конструкции устройствами Apple, чтобы предоставить BYD возможность получения такого опыта без угрозы для бизнеса самой Apple. В этом году около 10% планшетов iPad должны будут сойти с конвейера во Вьетнаме, и подавляющее их большинство всё равно производится в Китае, но Apple последовательно движется к снижению своей зависимости от КНР.

#apple #китай #ipad #китайские производители #вьетнам #byd
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Тайваньские компании не пострадают от ограничений на инвестиции в Китае
Американские законодатели настаивают на ужесточении санкций против Китая
Tata собирается построить в Индии ещё одно предприятие по выпуску Apple iPhone
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На расстоянии 13,2 млрд световых лет обнаружена самая древняя черная дыра, ровесница Вселенной
16
Американские разведывательные катера в Севастополе 2000 - что это было
2
О кошках, которые не боятся воды
22
99 интересных деталей из трейлера GTA 6
7
За рубежом оценили модульный вариант Су-75 со сменными головными частями
12
Китайская авиационная ракета нового поколения PL-17 способна предрешить исход войны за Тайвань — АТ
3
Сколько оружия на какие суммы передал Запад Украине и зачем нужно учить историю
8
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Рассматриваем трейлер GTA 6 и разбираем некоторые интересные особенности
4
Китайские эксперты предрекают победу России в украинском конфликте
42

Сейчас обсуждают

usr721
12:27
У меня все стабильно, спасибо за заботу! Порча же оккупантами гражданской инфраструктуры Украины, в том числе энергосистемы, обыкновенный терроризм от бессилия и недалекости. Вы ведь на этом хотели п...
Китайские эксперты предрекают победу России в украинском конфликте
Umid Xaydarov
12:27
кароче у меня целая 2к одной бумагой. я иду в пивняк , эта жирная мразь наливает " вкус 90-ых " и говорит А УМЕНЯ СДАЧИ НЕТУ. я говорю : ну давай я пиво возьму а через пол часа принесу поменьше деньги...
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Я - Константин
12:24
Простите, а какими "западными технологиями" ? Ну на вскидку и кстати что такое вообще эти "технологии" кроме некоего слова ?
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Eaec
12:22
А почему не пошло, гавно или просто не охото ? зная твою жадность, не выкинул, а припрятал
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Eaec
12:22
Зачем тебе горячая вода? Жопу ты и холодной помоешь.
Китайские эксперты предрекают победу России в украинском конфликте
Umid Xaydarov
12:22
непошло пиво. выникул почти целую полтораху. купил чисто 2 пачки сигарет
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Анатолий Павлюшин
12:20
В Москве пока с электричеством норм. А вот УК не могу заставить переварить стояк ГВС уже 1,5 месяца. Их ответственность, но на деньги хотят развести. Сижу без горячей воды. И это столица!
Китайские эксперты предрекают победу России в украинском конфликте
Я - Константин
12:20
Это хрень какая-то, как он это ощутил ? В магазине мимум три способа оплаты, карточка, NFC и QR код на вскидку платёжная бесконтактная выпускается бесплатно в любом приложении банка работающем в Росси...
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Владимир Савин
12:19
ЭКО их от голодомора разнесло ,
Украина отвергает обвинения в крушении ракеты Vega C
Eaec
12:19
вот и пиши, деньги зарабатывай на 4090, зеро уже заработал. кстати ты обещал сегодня нагваздиться и порнозвезду из себя тут корчить, будет ?
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем