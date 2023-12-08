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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tata собирается построить в Индии ещё одно предприятие по выпуску Apple iPhone
Оно окажется в разы больше того, что было куплено у Wistron.

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Как сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ходом переговоров источники, индийский промышленный гигант Tata Group собирается наладить выпуск Apple iPhone на новом предприятии в южном индийском штате Тамилнад, на строительство и запуск которого уйдёт от одного до полутора лет. Предприятие будет насчитывать около 20 производственных линий, а за два года с момента начала работы количество занятого на них персонала вырастет до 50 000 человек.

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Источник изображения: Apple

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В Тамилнаде у Tata уже есть предприятие по выпуску металлических частей корпуса для iPhone, поэтому эта индийская компания входит в существующую экосистему партнёров Apple. Летом этого года она также купила у Wistron предприятие по сборке iPhone в соседнем штате Карнатака, но оно обеспечивает работой чуть более 10 000 сотрудников, уступая по масштабу запланированному к постройке. В прошлом году на территории Индии было выпущено продукции Apple на сумму $7 млрд, а по сборке iPhone страна вышла на уровень в 7% от мировых объёмов.

#смартфоны #apple #индия #apple iphone #tata group
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