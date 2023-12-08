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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка Broadcom в следующем году будет на 25% определяться системами искусственного интеллекта
А сейчас этот уровень достигает 15%.

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Агентство Bloomberg передало основные тезисы, изложенные руководством Broadcom на квартальном отчётном мероприятии. Фискальный 2023 год компания завершила ещё в конце октября, поэтому сейчас она уже работает в первом квартале 2024 фискального года. В прошлом квартале выручка Broadcom выросла на 4% до $9,3 млрд, из этой суммы $7,33 млрд пришлась на полупроводники, а $1,97 млрд — на инфраструктурные программное решения.

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Источник изображения: Broadcom

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В следующем году выручка от полупроводниковых компонентов должна вырасти на 5-9 %, как считает руководство Broadcom, причём доля продукции для систем искусственного интеллекта с нынешних 15% может вырасти до 25%. Совокупная выручка Broadcom в следующем году может достичь $50 млрд, причём $12 млрд из этой суммы придутся на VMware, которая была поглощена недавно. К 2025 году затраты Broadcom на интеграцию бизнеса этой компании могут достичь $1,3 млрд, но какие-то средства удастся сэкономить за счёт сокращения численности персонала VMware. По оценкам руководства Broadcom, на интеграцию бизнеса VMware уйдёт около одного года. Как только она будет завершена, выручка на данном направлении начнёт расти более уверенными темпами, по мнению главы Broadcom.

#аналитика #финансы #полупроводники #искусственный интеллект #broadcom #vmware
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