Для сторонних клиентов.

Китайская компания CATL занимает примерно 37% мирового рынка тяговых аккумуляторов для электромобилей, а потому обладает внушительным опытом в их производстве, хотя и специализируется на выпуске литиевых элементов на основе фосфата железа, которые банально дешевле. Агентство Bloomberg сообщает, что CATL обещает потратить $128 млн на создание международной штаб-квартиры в Гонконге, которой будет подчиняться локальный исследовательский центр, в чьи обязанности будет входить разработка технологий выпуска аккумуляторов «на продажу». Ford уже заинтересовалась использованием технологий CATL для производства тяговых аккумуляторов на территории США. Её примеру, как предполагается, последуют и другие автопроизводители, поэтому международный центр лицензирования должен этому способствовать.

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Источник изображения: CATL

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В профильном исследовательском центре в Гонконге будут работать более 500 человек, по словам представителей CATL. Когда он начнёт работу, не уточняется. На территории Китая у компании есть три других исследовательских центра. В прошлом месяце стало известно о наличии у CATL намерений осуществить вторичное размещение акций в Гонконге. Местное законодательство позволит компании вести дела на международном рынке с меньшими затруднениями, чем через китайские офисы.