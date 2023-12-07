Проект не отменяется.

В августе стало известно, что правление TSMC одобрило выделение 3,5 млрд евро на строительство предприятия в Европе, которое будет управляться совместно с Bosch, Infineon и NXP, а также выпускать по заказу клиентов чипы с использованием номенклатуры техпроцессов от 12 до 28 нм. Как поясняет DigiTimes, тайваньская компания на этой неделе дала понять, что угроза бюджетного кризиса в Германии, который может лишить её субсидирования со стороны местных властей, не заставит отказаться от идеи строительства предприятия в Германии.

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Источник изображения: AFP

Эксперты считают, что помимо трудностей с получением субсидий со стороны немецких властей, TSMC при реализации проекта столкнётся с нехваткой квалифицированных кадров, наличием культурных различий в профессиональной среде, а также высокими ценами на энергоносители. Тем не менее, тайваньские источники сообщили, что TSMC уже начала нанимать на Тайване персонал для будущего совместного предприятия в Германии. На первых этапах налаживать выпуск чипов и настраивать оборудование будут именно тайваньские специалисты, но потом их ряды пополнят и местные жители.

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В США, как отмечает всё тот же DigiTimes, компании TSMC удалось договориться с местными профсоюзами на тему обеспечения безопасности персонала, занятого при строительстве предприятий компании в Аризоне, а также его обучении и прочих гарантий. Не исключено, что в новых условиях процесс строительства пойдёт быстрее.