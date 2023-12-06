Глава компании еженедельно изучает соответствующие планы.

В 2020 году Илон Маск (Elon Musk) во время представления мастер-плана компании Tesla пообещал, что за три года наладит массовое производство некоего нового электромобиля стоимостью около $25 000. К началу прошлого года он заявил, что у компании в ближайшее время много других приоритетов, и на скорый выход «народной Tesla» призвал не рассчитывать. В недавнем интервью глава компании неожиданно заявил, что работа над созданием доступного электромобиля продолжается, и соответствующие планы Илон Маск рассматривает каждую неделю.

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Источник изображения: Tesla

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Самая главная идея, которая воодушевляет Маска в отношении данной модели электромобиля — это инновационный подход к производству, который позволит опустить себестоимость до рекордно низких значений. Чтобы внедрить технологию на практике, компании потребуются новые производственные линии, но отладочные экземпляры новой модели Tesla будет выпускать на существующем предприятии в Техасе. И только потом технология будет внедрена на предприятии в Мексике, которое только предстоит построить. Когда новинка будет поставлена на конвейер, Илон Маск не уточнил.