Впервые в истории эта компания попала в данный рейтинг.

Цикличность рынка памяти позволяет Intel то и дело оспаривать статус Samsung Electronics как крупнейшего поставщика полупроводниковой продукции, но если говорить исключительно о выпуске чипов по заказам сторонних клиентов, то безоговорочным лидером отрасли остаётся тайваньская TSMC, которая по итогам третьего квартала, как утверждает TrendForce, заняла 57,9% мирового рынка соответствующих услуг в денежном выражении. Samsung Electronics довольствовалась вторым местом и значительно более скромными 12,4% рынка, хотя смогла увеличить профильную выручку на 14,1% по сравнению со вторым кварталом, обогнав по этому критерию TSMC.

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Источник изображения: TrendForce

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Корпорация Intel в десятку лидеров попала впервые, причём именно она продемонстрировала самый высокий прирост выручки в последовательном сравнении, на 34,1%. Сама сумма выручки оказалась не такой впечатляющей — всего $311 млн, но она уже позволила Intel обойти тайваньскую компанию PSMC (не путать с TSMC), а также не так сильно отстать от занимающей седьмое место Tower Semiconductor ($358 млн), которую Intel пыталась купить некоторое время назад. Intel пока занимает 1% мирового рынка услуг по контрактному производству чипов, но за третий квартал она смогла укрепить свои позиции на четверть. Во второй половине десятилетия Intel рассчитывает попасть как минимум в тройку лидеров этого рынка.