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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple хотела бы видеть в составе iPhone 16 больше индийских аккумуляторов
Но с наращиванием объёмов их производства в Индии могут возникнуть проблемы.

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Как отмечает издание Financial Times, компания Apple уже уведомила поставщиков, что хотела бы видеть со следующего года более активное использование аккумуляторов для iPhone, выпускаемых на территории Индии. Производителям аккумуляторов, у которых есть в этой стране предприятия, рекомендовано их расширить. Выпуском аккумуляторных батарей для Apple в Индии могут заниматься Desay, Simplo Technology и Sunwoda, из них вторая является тайваньской компанией, а две другие — китайскими.

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Источник изображения: Apple

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«Географическая принадлежность» штаб-квартиры производителей аккумуляторов может сыграть с ними злую шутку при попытке построить новые предприятия в Индии. С 2020 года власти страны начали требовать от иностранных инвесторов создавать совместные предприятия с индийскими компаниями, поэтому построить новые цеха для выпуска аккумуляторов на новых площадках будет проблематично. Удастся ли в итоге поставщикам последовать рекомендациям Apple, станет понятно к следующему году.

#смартфоны #apple #китай #iphone #индия #аккумуляторы
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