Но с наращиванием объёмов их производства в Индии могут возникнуть проблемы.

Как отмечает издание Financial Times, компания Apple уже уведомила поставщиков, что хотела бы видеть со следующего года более активное использование аккумуляторов для iPhone, выпускаемых на территории Индии. Производителям аккумуляторов, у которых есть в этой стране предприятия, рекомендовано их расширить. Выпуском аккумуляторных батарей для Apple в Индии могут заниматься Desay, Simplo Technology и Sunwoda, из них вторая является тайваньской компанией, а две другие — китайскими.

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Источник изображения: Apple

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«Географическая принадлежность» штаб-квартиры производителей аккумуляторов может сыграть с ними злую шутку при попытке построить новые предприятия в Индии. С 2020 года власти страны начали требовать от иностранных инвесторов создавать совместные предприятия с индийскими компаниями, поэтому построить новые цеха для выпуска аккумуляторов на новых площадках будет проблематично. Удастся ли в итоге поставщикам последовать рекомендациям Apple, станет понятно к следующему году.