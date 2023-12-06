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Как отмечает издание Financial Times, компания Apple уже уведомила поставщиков, что хотела бы видеть со следующего года более активное использование аккумуляторов для iPhone, выпускаемых на территории Индии. Производителям аккумуляторов, у которых есть в этой стране предприятия, рекомендовано их расширить. Выпуском аккумуляторных батарей для Apple в Индии могут заниматься Desay, Simplo Technology и Sunwoda, из них вторая является тайваньской компанией, а две другие — китайскими.
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«Географическая принадлежность» штаб-квартиры производителей аккумуляторов может сыграть с ними злую шутку при попытке построить новые предприятия в Индии. С 2020 года власти страны начали требовать от иностранных инвесторов создавать совместные предприятия с индийскими компаниями, поэтому построить новые цеха для выпуска аккумуляторов на новых площадках будет проблематично. Удастся ли в итоге поставщикам последовать рекомендациям Apple, станет понятно к следующему году.