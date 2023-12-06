Иначе восстановить доверие общества к технологии не удастся.

Два основателя покинули компанию Cruise после октябрьского происшествия с наездом на пешехода в Сан-Франциско, поэтому новому генеральному директору Мохаммеду Элшенави (Mo Elshenawy) досталось непростое наследие, как поясняет Reuters. Честность и компетентность компании подвергается сомнению, и это причиняет руководству Cruise серьёзные моральные страдания, как стало известно из внутренней рассылки.

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Источник изображения: Cruise

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Новый руководитель компании признал, что прежний подход к созданию машин с автопилотом, который будет «просто лучше человека» не оправдал себя, и теперь Cruise считает, что эти технологии должны значительно превосходить человеческие возможности, причём в значительно более широком спектре сфер применения. Представители материнской корпорации GM не теряют присутствия духа в сложившейся ситуации, и настаивают, что автопроизводитель с честью выбирался и из более серьёзных неприятностей, и нынешняя не станет исключением. Трудности лишь закаляют и делают компанию лучше, как считает коммерческий директор Крейг Глидден (Craig Glidden), и это убеждение применимо и к самой Cruise.