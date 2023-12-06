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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Министр торговли США не возражает против продажи ускорителей вычислений NVIDIA в Китай
Под запрет должны попадать только самые производительные из них.

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Поскольку в роли модератора субботнего форума, в котором приняла участие министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo), выступил представитель телеканала CNBC, то получить разъяснения по поводу недавних замечаний чиновницы в адрес NVIDIA ему удалось из первых уст. Министр торговли США пояснила, что власти страны не питают иллюзий по поводу своей способности остановить технологическое развитие Китая, но настаивают на необходимости его замедлить. Ускорители вычислений стали слишком производительными, чтобы позволять Китаю сохранить к ним доступ, а потому в октябре прошлого года США впервые ввели профильные санкции.

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Источник изображения: NVIDIA

Джина Раймондо подчеркнула, что руководство NVIDIA поддерживает контакты с её ведомством, и правительство США в целом не против того, чтобы эта компания продавала свои чипы в Китай, но самые производительные из них не должны попадать в эту страну. Чиновница считает, что аналогичные ограничения следует ввести в сфере квантовых вычислений и биотехнологий, чтобы предотвратить их попадание в Китай.

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В идеале власти США хотели бы поддерживать связь с компаниями постоянно, и если те создадут новые компоненты, каким-то образом адаптированные для поставок в Китай в условиях действия санкций, американские регуляторы хотели бы узнавать об этом буквально на следующий день. Ограничения придётся постоянно пересматривать, как убеждена министр торговли, поскольку технологии меняются, Китай подстраивается под новые условия, и США нужно просто бежать впереди.

#nvidia #сша #китай #санкции #искусственный интеллект
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