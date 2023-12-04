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Новости Hardware Алексей Сычёв
Министр торговли США предупредила разработчиков чипов, что попытки обойти санкции не являются продуктивным поведением
NVIDIA разозлила правительство страны своими действиями.

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По информации South China Morning Post, министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) в минувшую субботу выступала перед американскими законодателями на форуме, посвящённом вопросам национальной обороны, и использовала данную возможность, чтобы призвать корпорации пожертвовать выручкой ради интересов национальной безопасности. Попытки обойти санкции против КНР, о которых ей известно, не являются примерами продуктивного поведения корпораций, как заявила чиновница.

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Источник изображения: AFP

Компания NVIDIA в данном контексте упоминалась открыто, поскольку американским чиновникам уже известно о намерениях этого разработчика вывести на рынок КНР новые ускорители вычислений, который под требования октябрьских экспортных ограничений номинально подходят, но фактически не синхронизируются с усилиями властей США по сдерживанию развития китайской науки и промышленности.

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Угрозу со стороны Китая министр торговли США назвала самой большой для своей страны из когда-либо существовавших, пояснив, что КНР не является другом Америки. Каждый день китайцы, по мнению американской чиновницы, придумывают новые способы обхода санкций, поэтому задача партнёров США заключается в сотрудничестве с властями страны и своевременной корректировке существующих правил экспортного контроля. Лидерство США в сфере искусственного интеллекта и проектирования передовых полупроводниковых компонентов, по словам чиновницы, достигнуто благодаря компаниям частного сектора. Власти США ни за что не позволят Китаю догнать себя, как подчеркнула Джина Раймондо.

#nvidia #сша #китай #санкции
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