Просто так проститься с заработками на китайском рынке компания не готова.

После Японии глава и основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) отправился в Сингапур, который по формальным признакам имеет для бизнеса компании важное значение, обеспечивая 15% выручки. Как сообщает Bloomberg, на пресс-конференции в Сингапуре генеральный директор NVIDIA впервые публично заявил, что компания будет разрабатывать новые адаптированные под условия октябрьских санкций ускорители для Китая. По всей видимости, сделанное недавно министром торговли США замечание о недопустимости подобной помощи Китаю со стороны американских компаний должного влияния на основателя NVIDIA не оказало.

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Источник изображения: NVIDIA

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Попутно глава NVIDIA признал, что у его компании есть серьёзные конкуренты как за пределами Китая, так и внутри, и отнёс Huawei Technologies к их числу. Большинство конкурентов NVIDIA, по словам основателя этой компании, готовы соперничать с ней во всех сферах деятельности и на всех географических направлениях. Китай исторически формировал около 20% выручки NVIDIA, как подчеркнул глава компании, поэтому она собирается «идеально соответствовать» экспортным ограничениям со стороны США.