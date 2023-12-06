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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NVIDIA назвал Huawei серьёзным соперником и заявил о намерениях создать антисанкционные ускорители для Китая
Просто так проститься с заработками на китайском рынке компания не готова.

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После Японии глава и основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) отправился в Сингапур, который по формальным признакам имеет для бизнеса компании важное значение, обеспечивая 15% выручки. Как сообщает Bloomberg, на пресс-конференции в Сингапуре генеральный директор NVIDIA впервые публично заявил, что компания будет разрабатывать новые адаптированные под условия октябрьских санкций ускорители для Китая. По всей видимости, сделанное недавно министром торговли США замечание о недопустимости подобной помощи Китаю со стороны американских компаний должного влияния на основателя NVIDIA не оказало.

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Источник изображения: NVIDIA

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Попутно глава NVIDIA признал, что у его компании есть серьёзные конкуренты как за пределами Китая, так и внутри, и отнёс Huawei Technologies к их числу. Большинство конкурентов NVIDIA, по словам основателя этой компании, готовы соперничать с ней во всех сферах деятельности и на всех географических направлениях. Китай исторически формировал около 20% выручки NVIDIA, как подчеркнул глава компании, поэтому она собирается «идеально соответствовать» экспортным ограничениям со стороны США.

#nvidia #аналитика #финансы #китай #санкции #дженсен хуанг
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