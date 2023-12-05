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Как сообщает Reuters, семь стран Европы договорились создать целевой фонд, средства которого будут направлены на развитие региональной инфраструктуры облачных вычислений. Власти Венгрии, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Польши и Франции потратят на эту инициативу в общей сложности 1,2 млрд евро, ещё 1,4 млрд евро планируется привлечь со стороны частных компаний, осуществляющих свою деятельность в регионе.
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Средства этого фонда, помимо создания центров обработки данных, будут направляться и на финансирование разработок в перспективных сферах деятельности, имеющих отношение к облачным вычислениям. Аналогичные фонды уже действуют на направлениях водородного топлива, аккумуляторных батарей, микроэлектроники и телекоммуникационных технологий. «Облачная» инициатива уже объединила 19 европейских компаний, включая провайдеров связи из перечисленных выше стран. Власти Европы заинтересованы в стимулировании инноваций в данной сфере, поскольку не желают отставать от США, которые в сфере информационных технологий остаются законодателями моды.