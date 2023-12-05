Соответствующие фонды созданы для поддержки развития нескольких отраслей европейской экономики.

Как сообщает Reuters, семь стран Европы договорились создать целевой фонд, средства которого будут направлены на развитие региональной инфраструктуры облачных вычислений. Власти Венгрии, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Польши и Франции потратят на эту инициативу в общей сложности 1,2 млрд евро, ещё 1,4 млрд евро планируется привлечь со стороны частных компаний, осуществляющих свою деятельность в регионе.

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Источник изображения: NVIDIA

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Средства этого фонда, помимо создания центров обработки данных, будут направляться и на финансирование разработок в перспективных сферах деятельности, имеющих отношение к облачным вычислениям. Аналогичные фонды уже действуют на направлениях водородного топлива, аккумуляторных батарей, микроэлектроники и телекоммуникационных технологий. «Облачная» инициатива уже объединила 19 европейских компаний, включая провайдеров связи из перечисленных выше стран. Власти Европы заинтересованы в стимулировании инноваций в данной сфере, поскольку не желают отставать от США, которые в сфере информационных технологий остаются законодателями моды.