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Новости Hardware Алексей Сычёв
Семь стран Европы сообща вложат 1,2 млрд евро в развитие региональной инфраструктуры облачных вычислений
Соответствующие фонды созданы для поддержки развития нескольких отраслей европейской экономики.

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Как сообщает Reuters, семь стран Европы договорились создать целевой фонд, средства которого будут направлены на развитие региональной инфраструктуры облачных вычислений. Власти Венгрии, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Польши и Франции потратят на эту инициативу в общей сложности 1,2 млрд евро, ещё 1,4 млрд евро планируется привлечь со стороны частных компаний, осуществляющих свою деятельность в регионе.

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Источник изображения: NVIDIA

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Средства этого фонда, помимо создания центров обработки данных, будут направляться и на финансирование разработок в перспективных сферах деятельности, имеющих отношение к облачным вычислениям. Аналогичные фонды уже действуют на направлениях водородного топлива, аккумуляторных батарей, микроэлектроники и телекоммуникационных технологий. «Облачная» инициатива уже объединила 19 европейских компаний, включая провайдеров связи из перечисленных выше стран. Власти Европы заинтересованы в стимулировании инноваций в данной сфере, поскольку не желают отставать от США, которые в сфере информационных технологий остаются законодателями моды.

#европа #облачные вычисления #фонд
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