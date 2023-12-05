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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA уже в этом году выручит больше средств, чем Intel
А в 2025 году побьёт исторический рекорд процессорного гиганта.

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Как сообщает LiveMint со ссылкой на прогнозы аналитиков, NVIDIA только в сегменте центров обработки данных в следующем году должна выручить около $77 млрд, а с учётом других направлений бизнеса этой компании сумма должна оказаться ещё выше. AMD на этом фоне со своими $10 млрд выручки в серверном сегменте вообще теряется, но у Intel с точки зрения динамики изменения выручки дела будут обстоять ещё хуже. Два года подряд совокупная выручка этой компании снижается, и если текущий год тоже завершится снижением, то это будет самое затяжное падение в истории компании с 1990 года.

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Источник изображения: NVIDIA

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Более того, в фискальном году, который завершается в январе 2025 года, NVIDIA сможет обойти исторический рекорд выручки Intel примерно на 15%, получив за период около $91 млрд. В принципе, сейчас уже существуют все условия для того, чтобы по итогам текущего года выручка NVIDIA оказалась выше, чем у Intel. Фактически, первая даже перетягивает на себя многих клиентов последней в серверном сегменте, привлекая их своими ускорителями вычислений. У AMD и Intel есть шанс закрепиться на рынке ускорителей для систем искусственного интеллекта, но только если речь идёт о чипах, позволяющих ускорять формирование логических выводов, тогда как платформа NVIDIA остаётся лучшим выбором для обучаемых систем.

#amd #intel #nvidia #аналитика #финансы #искусственный интеллект
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