реклама
Представители Bloomberg со вчерашнего вечера плутали в трудностях перевода, изначально поддавшись соблазну о намерениях NVIDIA наладить выпуск чипов для ускорителей вычислений на японских предприятиях соответствующего профиля, но по мере обрастания заметки новыми комментариями официальных лиц пришли к выводу, что основатель компании всего лишь пообещал японским властям развивать на территории страны инфраструктуру центров обработки данных для систем искусственного интеллекта.
реклама
Япония, по его словам, обладает как хорошими техническими специалистами, так и промышленным потенциалом, чтобы успешно развивать сферу искусственного интеллекта, полагаясь только на собственные данные и опыт. NVIDIA поможет японским компаниям и правительству создать сеть центров обработки данных, а также будет поддерживать местные стартапы деньгами и обучать специалистов. Компания также создаст локальную лабораторию по разработке систем искусственного интеллекта. Попутно будут обеспечены более стабильные поставки ускорителей для таких систем, поскольку сейчас из-за дефицита их нельзя назвать ритмичными или адекватными по объёмам. Японские разработчики, по мнению главы NVIDIA, в итоге лишатся необходимости экспортировать накопленные внутри страны данные для тренировки больших языковых моделей.