«Фабрики ИИ» — это просто центры обработки данных.

Представители Bloomberg со вчерашнего вечера плутали в трудностях перевода, изначально поддавшись соблазну о намерениях NVIDIA наладить выпуск чипов для ускорителей вычислений на японских предприятиях соответствующего профиля, но по мере обрастания заметки новыми комментариями официальных лиц пришли к выводу, что основатель компании всего лишь пообещал японским властям развивать на территории страны инфраструктуру центров обработки данных для систем искусственного интеллекта.

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Источник изображения: NVIDIA

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Япония, по его словам, обладает как хорошими техническими специалистами, так и промышленным потенциалом, чтобы успешно развивать сферу искусственного интеллекта, полагаясь только на собственные данные и опыт. NVIDIA поможет японским компаниям и правительству создать сеть центров обработки данных, а также будет поддерживать местные стартапы деньгами и обучать специалистов. Компания также создаст локальную лабораторию по разработке систем искусственного интеллекта. Попутно будут обеспечены более стабильные поставки ускорителей для таких систем, поскольку сейчас из-за дефицита их нельзя назвать ритмичными или адекватными по объёмам. Японские разработчики, по мнению главы NVIDIA, в итоге лишатся необходимости экспортировать накопленные внутри страны данные для тренировки больших языковых моделей.