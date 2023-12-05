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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Члены совета директоров NVIDIA намерены за месяц продать акций на сумму $180 млн
Это будет крупнейшей суммой почти за шесть лет.

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По данным агентства Bloomberg, члены совета директоров NVIDIA собираются в пределах месяца реализовать пакет акций компании, соответствующий максимальной сумме в долларовом выражении за последние шесть лет. Держатели крупных пакетов акций компании, которые имеют места в совете директоров, в прошлом месяце уже продали или подали заявку на реализацию примерно 370 000 акций, чья рыночная стоимость достигает $180 млн.

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Источник изображения: NVIDIA

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Впрочем, реальная выручка от этих сделок может оказаться ниже, поскольку основная их часть была запланирована заранее и подразумевала фиксированный курс продажи и заранее оговорённое количество реализуемых акций. В ноябре поступили заявки на продажу акций от четырёх высокопоставленных управленцев NVIDIA. Если учесть, что с начала года акции компании выросли в цене более чем в три раза, то соблазн обратить часть имеющихся у руководства NVIDIA акций в денежные средства действительно велик. По имеющейся статистике, покупкой акций на открытом рынке руководители NVIDIA не занимались с 2020 года. Они получали определённые пакеты в качестве вознаграждение за свой труд, а тратить деньги на приобретение дополнительного количества акций не считали целесообразным.

#nvidia #аналитика #финансы #акции
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