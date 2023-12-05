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Агентство Reuters сообщает о появлении в деле о наезде беспилотного прототипа Cruise на пешехода в Сан-Франциско в начале октября новых обстоятельств. Пострадавшую в этом происшествии, которую зажало под днищем машины, она протащила около шести метров со скоростью 11 км/ч, поскольку автоматика сочла важным в такой ситуации освободить проезжую часть для других участников движения. Калифорнийские власти теперь обвиняют Cruise в том, что об этом обстоятельстве компания их уведомила с существенной задержкой.

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Источник изображения: Cruise

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Шестого февраля 2024 года представителям Cruise предстоит принять участие в заседании Комиссии по коммунальным услугам штата Калифорния. Как отмечается в уведомлении этого органа власти, сотрудник Cruise оповестил комиссию о происшествии от второго октября на следующий день, но умолчал о действиях управляющей автоматики после наезда на пешехода, которые и привели к причинению пострадавшей дополнительного ущерба при перемещении машины к обочине. Информацию об этой фазе инцидента представители Cruise передали следователям только 15 дней спустя после происшествия, и только по запросу властей, а не добровольно. Каждый день просрочки в такой ситуации оценивается в $100 000, поэтому Cruise теперь грозит штраф в сумме $1,5 млн. Руководство GM надеется, что расследование завершится в начале следующего года, и пока не берётся предсказывать, сколько материнская корпорация потеряет на простое нескольких сотен прототипов беспилотных такси, пока идёт расследование. Ранее GM выражала надежду, что к 2030 году Cruise начнёт приносить компании по $50 млрд выручки ежегодно. Пока же с 2016 года GM потратила на поддержку этого стартапа $8 млрд.