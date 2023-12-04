Программа локализации действует и приносит свои плоды.

По итогам текущего года Apple и её партнёры рассчитывают довести долю собираемых на территории Индии смартфонов семейства iPhone до 14% в общей структуре поставок продукции этой марки, поэтому к числу уже существующих 14 партнёров в Индии постоянно добавляются новые. Как сообщает Reuters со ссылкой на заместителя министра информационных технологий страны, японская TDK наладит в Индии выпуск элементов питания для аккумуляторных батарей Apple iPhone.

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Источник изображения: App Store

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Непосредственно аккумуляторные батареи из этих элементов будет собирать компания Sunwoda Electronics на своём индийском предприятии, а промышленная площадка TDK разместится на севере страны и обеспечит работой несколько тысяч местных жителей. В уходящем году Тим Кук (Tim Cook) лично побывал на церемонии открытия двух первых официальных магазинов Apple в двух индийских мегаполисах, и на последних квартальных мероприятиях регулярно отмечает потенциал роста местного рынка.