Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Японская компания TDK начнёт выпускать элементы питания для Apple iPhone в Индии
Программа локализации действует и приносит свои плоды.

реклама

По итогам текущего года Apple и её партнёры рассчитывают довести долю собираемых на территории Индии смартфонов семейства iPhone до 14% в общей структуре поставок продукции этой марки, поэтому к числу уже существующих 14 партнёров в Индии постоянно добавляются новые. Как сообщает Reuters со ссылкой на заместителя министра информационных технологий страны, японская TDK наладит в Индии выпуск элементов питания для аккумуляторных батарей Apple iPhone.

реклама

Источник изображения: App Store

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Непосредственно аккумуляторные батареи из этих элементов будет собирать компания Sunwoda Electronics на своём индийском предприятии, а промышленная площадка TDK разместится на севере страны и обеспечит работой несколько тысяч местных жителей. В уходящем году Тим Кук (Tim Cook) лично побывал на церемонии открытия двух первых официальных магазинов Apple в двух индийских мегаполисах, и на последних квартальных мероприятиях регулярно отмечает потенциал роста местного рынка.

#смартфоны #apple #индия #apple iphone #tdk
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Tesla готова вложить до $2 млрд в индийское предприятие в обмен на таможенные льготы
Foxconn потратит $1,5 млрд на расширение своего производства в Индии
Индии потребуется не менее десяти лет, чтобы освоить выпуск 28-нм чипов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ВКС России начинают массовое обучение пилотов Су-34 НВО использованию авиабомб с УМПК
9
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
154
Оценка вооружения отечественных БМП: достоинства и недостатки модели БМП-2
7
"Создатель": очередной бестолковый фильм, пытающийся сработать на чувствах
11
Как правильно купить мышь Lamzu Atlantis или мой опыт покупки и возврата.
15
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 – разумные геймеры покупают видеокарты на вторичном рынке
12
Озоновый слой: что это такое, почему он важен и как он восстанавливается после разрушения
2
Тестирование Ryzen 5 3600 +1660 DDR5 в 3dmark 14
14
Россия и Китай делают большие ставки на бесхвостые самолеты, США наоборот
3
The Game Awards 2023 — большие анонсы для фанатов Xbox
4

Сейчас обсуждают

Palkovvodec
12:39
пока либероидный лошок труссыкер показывает кучку понаехавшей в Херсон хохлофашни, либерастня признаёт, что реальность не в пользу них🤣
Все меньше людей на Украине хотят продолжать конфликт "до границ 1991 года"
Palkovvodec
12:37
даже либерастня уже признаёт реальность, а всякий биомусор комнатный вроде труссыкера продолжает по инерции бегать кругами, как курица с отрубленной башкой😄
Все меньше людей на Украине хотят продолжать конфликт "до границ 1991 года"
Palkovvodec
12:35
лошок, ты чего даже своих рупоров не слушаешь?
Все меньше людей на Украине хотят продолжать конфликт "до границ 1991 года"
Алексей Повшал
12:34
Чумба, во-первых у тебя ещё не дистрибутив, а персональные настройки рабочего стола mx Linux. Во-вторых, лучше напиши как ты умудрился поломать терминал в убунте? Как? Алгоритм можно!?
Выпущен скрипт terminalix, исправляющий характерную для Linux проблему отсутствия терминала
Михаил Авраменко
12:23
Ну я бы поспорил со словом "терпеть". По-моему, он наслаждается жизнью в выдуманной реальности в своём укросвинарнике, давно и упорно скатывающемуся в ад.
Все меньше людей на Украине хотят продолжать конфликт "до границ 1991 года"
Александр Живенко
12:22
Это изначально так и было задумано. Там органический слой используется для записи. Неорганический хотели делать, но диски получились по 950 долларов за штуку...:) Вот такие, вроде как могли храниться ...
Cerabyte показала прототип керамической системы хранения данных - Картриджи емкостью 10 000 ТБ
Анатолий Павлюшин
12:20
Память дорожает из-за курса доллара, а доллар дорожает из-за сами знаете кого.
Оперативная память дорожает – какие модули DDR4/DDR5 купить, пока цены не улетели в космос
Shatun29
12:18
Это в каких государственных сферах работают 18-ти летние пацаны у нас? А по теме, кто не идёт дальше учится или кто после учёбы не хочет идти работать пусть пользу приносят службой. Вокруг слишком дох...
Депутат Госдумы предложил увеличить срок службы в армии по призыву
Дмитрий Зяблов
12:16
В России нет проблем с топливом.
Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
Eaec
12:13
На украине наоборот расширили волну мобилизации. Теперь кишок и китов мобилизуют. https://overclockers.ru/blog/Nacvark/show/123694/bild-v-ukraine-nachali-mobilizovat-koshek-dlya-borby-s-gryzunami
Все меньше людей на Украине хотят продолжать конфликт "до границ 1991 года"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем