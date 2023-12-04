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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Японский поставщик химикатов для выпуска чипов предпочёл влезть в долги, но не повышать цены для клиентов
Редкий пример в полупроводниковой отрасли.

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С точки зрения обывателя участники рынка полупроводниковых компонентов являются безжалостными капиталистами, которые при малейшей возможности повышают цены на свою продукцию, ссылаясь на всевозможные факторы. Как отмечает Bloomberg, японский поставщик оксида кремния Fuso Chemical в этом отношении может считаться исключением, поскольку контролирующая 90% мирового рынка компания в сложные для себя времена предпочла залезть в долги, а не повышать цены на продукцию, перекладывая бремя материальных трудностей на клиентов.

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Источник изображения: Fuso Chemical

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По словам президента Fuso Chemical Синити Сугиты (Shinichi Sugita), чтобы оправдать капитальные затраты на расширение производства, компания должна была удвоить свои цены, но подобный шаг был бы предательством интересов клиентов. Конечно, цены пришлось повысить, но только в той мере, чтобы покрыть рост затрат на закупку сырья. Расширять производственные мощности компании уже пришлось на заёмные средства, и в апреле она оформила кредит на $136 млн. Ранее производителю приходилось тратиться на расширение мощностей раз в четыре года, но теперь это происходит ежегодно. Все заработки компании уходят на покрытие долгов. По сравнению с мартом текущего года, к июлю 2025-го этот японский производитель оксида кремния собирается увеличить свои мощности на 50%. Лишь государственная поддержка поможет компании достичь этой цели без необходимости повышения цен на свою продукцию.

#полупроводники #литографическое производство #япония #субсидии
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