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Новости Hardware Алексей Сычёв
Версия Tesla Cybertruck за $1500 способна перевозить малолетних пассажиров со скоростью 16 км/ч
И у неё не будет крыши даже за доплату.

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Полноразмерный вариант Cybertruck оказался не единственным дефицитным транспортным средством с причудливым дизайном, которое можно заказать через официальный сайт Tesla. В разделе аксессуаров появилась страничка с описанием детского электромобиля Cybertruck, который способен сместить двоих пассажиров в возрасте от 6 до 12 лет и перемещать их со скоростью от 8 до 16 км/ч на расстояние до 20 км.

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Источник изображения: Tesla

Крыша в этом детском электромобиле не предусмотрена, но в данном случае дизайн исходного полноразмерного варианта почти не пострадал при адаптации для игрушечной модификации. У машинки функционирует и передняя, и задняя светотехника, а вот тяговый электродвигатель мощностью 500 Вт всегда один. В сочетании с 22-вольтовой батарей он обеспечивает запас хода до 20 км, можно переключаться между двумя фиксированными скоростями: 8 и 16 км/ч соответственно.

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Заказать игрушку за $1500 можно уже сейчас, но поставки начнутся только в конце месяца, и Tesla не берётся гарантировать, что машина придёт к клиенту до конца года или к Рождеству.

#tesla #электромобили tesla #cybertruck #tesla cybertruck
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