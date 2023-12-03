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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla оценила масштабную модель Cybertruck в $225
И получить её можно прямо сейчас, без ожидания и переплат.

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Дизайн электрического пикапа Tesla Cybertruck получился спорным, но создатели наверняка делали на это расчёт, пытаясь предложить рынку утилитарных безликих машин нечто необычное. Как отмечает Electrek, ценители дизайна новейшей модели Tesla как такового могут получить её материальное воплощение гораздо дешевле, чем реальный электромобиль. В разделе аксессуаров фирменного интернет-магазина можно приобрести масштабную модель Cybertruck за $225.

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Источник изображения: Tesla

Прочие масштабные модели на сайте Tesla сейчас стоят меньше, но Model 3 в своё время выходила на рынок по цене $250, что делает Cybertruck самым дорогим сувениром такого толка. Масштаб 1:18 соблюдается весьма условно, поскольку при производстве модели конструкторы взяли за основу цифровой проект раннего прототипа пикапа, а не его серийной версии, и он был на 5% больше по всем габаритам. Модель имеет размеры 328 х 125 х 103 мм и весит полтора килограмма.

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Данный масштаб исполнения модели позволяет сделать функционирующими двери, крышку грузового отделения и задний борт. Колёса поворачиваются при вращении руля, а на центральном дисплее в салоне даже отображена карта навигационной системы, указывающей фрагмент местности в окрестностях предприятия Tesla в Остине, штат Техас. Колёса модели выполнены из резины, пол салона покрыт ворсом, а тканевые ремни безопасности наделены пряжками. Панорамная крыша у модели тоже сохранена. К слову, в отличие от полимерного покрытия внутренней части грузового отсека у серийного Cybertruck, модель ограничивается металлическим. Впрочем, пропорции и внешность этого сувенира воспроизводились по конструкторской документации Tesla, а потому копируют их с высокой точностью.

#tesla #cybertruck #tesla cybertruck #электрический пикап
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