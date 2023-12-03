Как тебе такое, Tesla Cybertruck?

Умеренный запас хода от штатной тяговой батареи, как стало известно на уходящей неделе, электрический пикап Tesla Cybertruck будет позволять увеличить ещё на 200 км за счёт дополнительной батареи, размещаемой в грузовом отсеке. Как выяснил ресурс Electrek, калифорнийский производитель электрических пикапов и кроссоверов Rivian данную идею запатентовал ещё в 2020 году.

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Источник изображения: Electrek, USPTO

В патентной заявке Rivian упоминается не только дополнительная тяговая батарея, размещаемая в грузовом отсеке у перегородки с кабиной, но и встроенная система жидкостного охлаждения. Последняя нужна как для снижения температуры аккумуляторных ячеек в жаркое время года и при интенсивной зарядке, так и для их подогрева в холодное время года для поддержания приемлемого запаса хода и создания оптимальных условий для зарядки.

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Не факт, что Tesla подобным патентом не располагала ранее, а потому сам факт патентного спора с Rivian пока не предопределён. Тем более, что юридически данная сфера позволяет определённые вольности, и это при необходимости даст Tesla возможность запатентовать свою версию «удлинителя хода» без особых проблем.