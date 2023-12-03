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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Rivian запатентовала дополнительную батарею в кузове пикапа ещё несколько лет назад
Как тебе такое, Tesla Cybertruck?

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Умеренный запас хода от штатной тяговой батареи, как стало известно на уходящей неделе, электрический пикап Tesla Cybertruck будет позволять увеличить ещё на 200 км за счёт дополнительной батареи, размещаемой в грузовом отсеке. Как выяснил ресурс Electrek, калифорнийский производитель электрических пикапов и кроссоверов Rivian данную идею запатентовал ещё в 2020 году.

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Источник изображения: Electrek, USPTO

В патентной заявке Rivian упоминается не только дополнительная тяговая батарея, размещаемая в грузовом отсеке у перегородки с кабиной, но и встроенная система жидкостного охлаждения. Последняя нужна как для снижения температуры аккумуляторных ячеек в жаркое время года и при интенсивной зарядке, так и для их подогрева в холодное время года для поддержания приемлемого запаса хода и создания оптимальных условий для зарядки.

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Не факт, что Tesla подобным патентом не располагала ранее, а потому сам факт патентного спора с Rivian пока не предопределён. Тем более, что юридически данная сфера позволяет определённые вольности, и это при необходимости даст Tesla возможность запатентовать свою версию «удлинителя хода» без особых проблем.

#электромобили #tesla cybertruck #тяговые аккумуляторы #патент #rivian
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