Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla начала предлагать ждунам Cybertruck скидку на другие свои электромобили
Отрекаться от мечты купить пикап при этом не придётся.

реклама

Общественный резонанс, созданный началом поставок представленного четыре года назад электрического пикапа Tesla Cybertruck был настолько велик, что своим мнением относительно появления этой машины на рынке начали публично делиться даже те, кого совсем об этом не спрашивали. Как поясняет Electrek, компания Tesla воспользовалась моментом, чтобы решить свои насущные проблемы, одной из которых является необходимость по итогам текущего года выпустить 1,8 млн электромобилей.

реклама

Источник изображения: Tesla

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Обладателям мест в очереди на Tesla Cybertruck была до 21 декабря текущего года предложена скидка в размере $1000 на покупку электромобилей Tesla Model 3, Model Y, Model S или Model X. Сейчас на дворе последний месяц квартала, а потому компания традиционно ускоряет выпуск электромобилей, чтобы выйти на плановые показатели по объёмам реализации. В этой гонке все средства хороши, даже отвлечение финансовых ресурсов тех, кто настроился на покупку пикапа. Всё равно резервирование Cybertruck не требует от клиентов Tesla особых материальных затрат, поскольку первоначально залог составлял $100, а сейчас вырос до $250, но он всё равно полностью возвращается клиенту в случае отказа от покупки пикапа, а ожидать его поставки придётся до следующего года как минимум. Скоротать ожидание можно и за рулём новенького электромобиля другой модели, как полагает Tesla.

#tesla #электромобили tesla #cybertruck #tesla cybertruck #электрический пикап
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Для Tesla производство Cybertruck не станет прибыльным как минимум до 2025 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я убрал из своего основного ПК все жесткие диски
58
О том как корабль Sony PlayStation идет на дно
23
Передовой китайский суперавианосец "Фуцзянь" продемонстрировал палубную катапульту нового поколения
4
Мой опыт покупок на маркетплейсе Мегамаркет – как выгодно покупать и как можно заработать
38
Очередная гроза танков родом из Бразилии - бронемашина EE-9M
3
Скрипт для блокировки Nouveau драйвера, и ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
21
Почему Tesla Cybertruck это поделка безжалостного маркетинга - мое мнение
11
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 7
2
Казахстан отказался от французских "Рафалей" в пользу российских Су-30СМ
3
Обзор и история прошивки портативной игровой консоли FC3000 V2 с IPS экраном
5

Сейчас обсуждают

Олег Кожевников
10:01
Жаль, что про себя мы забыли. А хотелось бы развивать себя. Все партнёры со временем отворачивается от нас.
Bloomberg: «Газпром» делает из Китая новую Европу
Китя.
09:58
Су-30СМ Масса нормальная 18 000 кг. Масса максимальная 35 000 кг. и Дассо Рафале Нормальная масса 14 710 кг Максимальная взлётная масса 24 500 кг по гугли.
Казахстан не будет покупать французские истребители, отдав предпочтение российским Су-30СМ
Джон Коннор
09:56
Нахрен эти вредители нужны, всех в тюрьму, криптовалюты запретить
16 тысяч литров воды тратится на одну транзакцию биткоина
Апшеронский скакел
09:52
Главная причина - это ты )))
Зеленский признал провал контрнаступления и назвал причины этому
Апшеронский скакел
09:50
Правильно, пусть боятся
Владимир Путин подписал указ о расширении Вооружённых Сил России
FelsheR-BAN100plгssss
09:45
Ленка с клоуном на висельницу в центре киева отдыхать поедет!)) Места забронированы.
Жена Зеленского не хочет, чтобы её муж избирался на второй срок
IVAN COMP
09:41
"не рекомендую покупать диски меньше, чем на 6 терабайт, это невыгодно" Ну мне наоборот выгоднее купить терабайтник, которого мне хватит, чем 6-тераьайтный диск, из которого я и терабайта не займу
Почему я убрал из своего основного ПК все жесткие диски
Геннадий Холобаев
09:39
И в кого эта Урсула фон дрянь Ляйнен уродилась? Ей то чего не хватает? Жаль, что не жила она во время взятия нашими бойцами Берлина...
Глава Еврокомиссии признала, что для ВСУ сложилась «непростая» ситуация
Тимур Вихарев
09:36
Повепбанк в карман и провод зарядки за спиной) или крепление на голову альтернативное с батареей)
Гарнитуры для виртуальной реальности остались невостребованными в этот сезон распродаж
Dmitry Mitry
09:26
Центурионы никогда не имели никакой мощной лобовой брони, впрочем как и патоны. Им до Т-54 в этом плане как до Луны.
Как Индия нанесла урон американскому самолюбию, уничтожив сделанные в США танки в 1965 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем