Отрекаться от мечты купить пикап при этом не придётся.

Общественный резонанс, созданный началом поставок представленного четыре года назад электрического пикапа Tesla Cybertruck был настолько велик, что своим мнением относительно появления этой машины на рынке начали публично делиться даже те, кого совсем об этом не спрашивали. Как поясняет Electrek, компания Tesla воспользовалась моментом, чтобы решить свои насущные проблемы, одной из которых является необходимость по итогам текущего года выпустить 1,8 млн электромобилей.

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Источник изображения: Tesla

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Обладателям мест в очереди на Tesla Cybertruck была до 21 декабря текущего года предложена скидка в размере $1000 на покупку электромобилей Tesla Model 3, Model Y, Model S или Model X. Сейчас на дворе последний месяц квартала, а потому компания традиционно ускоряет выпуск электромобилей, чтобы выйти на плановые показатели по объёмам реализации. В этой гонке все средства хороши, даже отвлечение финансовых ресурсов тех, кто настроился на покупку пикапа. Всё равно резервирование Cybertruck не требует от клиентов Tesla особых материальных затрат, поскольку первоначально залог составлял $100, а сейчас вырос до $250, но он всё равно полностью возвращается клиенту в случае отказа от покупки пикапа, а ожидать его поставки придётся до следующего года как минимум. Скоротать ожидание можно и за рулём новенького электромобиля другой модели, как полагает Tesla.