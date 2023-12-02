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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США ограничат субсидирование электромобилей, содержащих батареи или материалы из Китая
Импортозамещение по-американски.

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С этого года правительство США начало субсидировать покупку электромобилей локального производства гражданами страны при условии соблюдения ряда условий, и комбинация необходимых для получения субсидий факторов становится всё сложнее. По крайней мере, сейчас на субсидирование не могут претендовать электромобили, выпускаемые за пределами Северной Америки. В течение этого года к этому требованию добавились условия по «географическому происхождению» тяговых батарей и материалов для их производства, а с первого января ужесточатся критерии величины годового дохода гражданина, претендующего на получение субсидии, которая может достигать $7500 на машину в идеальном случае. Кроме того, со следующего года будет учитываться и ценз стоимости электромобиля — наиболее дорогие модели под субсидирование не попадут.

Как отмечает Reuters, в этом месяце власти США опубликовали разъяснения относительно правил субсидирования электромобилей, собранных на территории Северной Америки. С одной стороны, со следующего года будет запрещено использование готовых тяговых батарей, произведённых в Китае, в составе электромобилей, претендующих на участие в программе субсидирования. С 2025 года будут введены дополнительные ограничения на использование минералов из Китая при производстве тяговых батарей на территории Северной Америки, которые затем попадают в электромобили, претендующие на субсидирование.

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Источник изображения: NVIDIA

С другой стороны, производители получили освобождение на два года от требования не использовать в составе тяговых батарей минералы китайского происхождения — при условии, что каждый из этих материалов по отдельности формирует не более 2% стоимости тяговой батареи. В ситуации, когда Китай контролирует поставки 74% материалов, используемых при производстве катодов литиевых аккумуляторов, 92% материалов для анодов и 76% мирового объёма производства готовых литиевых аккумуляторных ячеек, подобные послабления более чем уместны.

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Ford и CATL пока ждут отдельных разъяснений от властей США, поскольку американский гигант собрался использовать технологии китайского партнёра при выпуске тяговых батарей на территории США, но без участия китайцев в капитале, а просто через лицензирование технологий. Известно, что на субсидирование в США не смогут претендовать компании, в составе совета директоров которых китайским компаниям принадлежит более 25% голосов. Аналогичные требования выдвигаются и к структуре капитала совместных предприятий с китайскими компаниями. Иран, Северная Корея и Россия в этом отношении приравниваются к Китаю по степени «нежелательности» присутствия в структуре собственников. Зато некоторые послабления сделаны для западных компаний, которые ведут деятельность в Китае и имеют на его территории совместные предприятия с китайскими инвесторами. Для них в ряде случаев будут сделаны исключения при рассмотрении права на получение субсидий на покупку гражданами электромобилей в США, к производству которых они причастны. На особые условия могут претендовать и производители, использующие «экологически чистые» методы производства тяговых батарей.

#китай #электромобили #аккумуляторы #субсидии #тяговые аккумуляторы
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