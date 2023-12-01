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В структуре себестоимости современных электромобилей тяговая батарея может составлять от 40 до 50%, поэтому усилия многих разработчиков нацелены прежде всего на удешевление аккумуляторов. По информации Nikkei Asian Review, уже в 2025 году американский стартап 24M Technologies начнёт предоставлять партнёрам лицензии на производство аккумуляторов с так называемым полутвердотельным электролитом, который является переходным эволюционным звеном между жидким и твердотельным.
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Напоминающий по своей консистенции глину электролит в разработанных 24M аккумуляторах позволит сократить себестоимость на 40% по сравнению с классическими литийионными, которые используют жидкий электролит, являющийся потенциальным источником угрозы возгорания тяговых батарей. Во-вторых, плотность размещения элементов аккумуляторов удастся увеличить, а потому удельная ёмкость в пересчёте на единицу объёма возрастёт примерно на 50%. Соответственно, можно будет либо сократить объёма батареи при неизменном запасе хода, либо увеличить последний из показателей пропорционально объёму.
Стартап 24M собирается предоставлять свою технологию производства аккумуляторов сторонним компаниям по лицензии. Имеются договорённости с партнёрами в Японии, Индии и Китае, а в финансировании разработок приняли участие Volkswagen, Itochu и Fujifilm. Японская компания Kyocera уже приобрела соответствующую лицензию и может в случае необходимости наладить выпуск перспективных тяговых аккумуляторов. Пока не созданы выпускаемые в массовых количествах «чистокровные» твердотельные аккумуляторы, переходная технология с полутвердотельным электролитом вполне имеет право на жизнь.