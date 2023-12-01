Плотность хранения электроэнергии в них увеличена на 50%.

В структуре себестоимости современных электромобилей тяговая батарея может составлять от 40 до 50%, поэтому усилия многих разработчиков нацелены прежде всего на удешевление аккумуляторов. По информации Nikkei Asian Review, уже в 2025 году американский стартап 24M Technologies начнёт предоставлять партнёрам лицензии на производство аккумуляторов с так называемым полутвердотельным электролитом, который является переходным эволюционным звеном между жидким и твердотельным.

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Источник изображения: 24M Technologies

Напоминающий по своей консистенции глину электролит в разработанных 24M аккумуляторах позволит сократить себестоимость на 40% по сравнению с классическими литийионными, которые используют жидкий электролит, являющийся потенциальным источником угрозы возгорания тяговых батарей. Во-вторых, плотность размещения элементов аккумуляторов удастся увеличить, а потому удельная ёмкость в пересчёте на единицу объёма возрастёт примерно на 50%. Соответственно, можно будет либо сократить объёма батареи при неизменном запасе хода, либо увеличить последний из показателей пропорционально объёму.

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Стартап 24M собирается предоставлять свою технологию производства аккумуляторов сторонним компаниям по лицензии. Имеются договорённости с партнёрами в Японии, Индии и Китае, а в финансировании разработок приняли участие Volkswagen, Itochu и Fujifilm. Японская компания Kyocera уже приобрела соответствующую лицензию и может в случае необходимости наладить выпуск перспективных тяговых аккумуляторов. Пока не созданы выпускаемые в массовых количествах «чистокровные» твердотельные аккумуляторы, переходная технология с полутвердотельным электролитом вполне имеет право на жизнь.