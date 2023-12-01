Совокупная выручка по итогам прошлого квартала упала на 10%.

Как сообщает Bloomberg, завершившийся в начале ноября третий квартал фискального года обернулся для Dell падением выручки на 10% до $22,3 млрд, что оказалось ниже ожиданий рынка. Акции компании после закрытия основной торговой сессии упали в цене на 4%, хотя руководство выразило надежду, что в следующем фискальном году, который начнётся в феврале, выручка вернётся к росту. В текущем квартале Dell рассчитывает выручить около $22 млрд, что ниже прогноза сторонних аналитиков ($23,9 млрд).

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Источник изображения: Dell Technologies

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В сегменте ПК выручка Dell сократилась по итогам минувшего квартала на 11% до $12,3 млрд, не оправдав ожиданий инвесторов. В текущем квартале на этом направлении Dell рассчитывает на снижение выручки последовательно на 2-3 %. Зато в серверном сегменте выручка компании в прошлом квартале выросла на 9% до $4,66 млрд, превзойдя ожидания аналитиков. Из этой суммы примерно $500 млн пришлось на серверные системы, заточенные строго под искусственный интеллект. Данный сегмент будет двигать серверную выручку Dell вверх и в ближайшие месяцы, как выразили надежду руководители компании.