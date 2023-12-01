Samsung составить ей компанию не смогла.

По данным TrendForce, попытки компании Qualcomm поручить выпуск своих 3-нм процессоров Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 сразу двум подрядчикам в лице TSMC и Samsung не увенчались успехом. В следующем году американскому разработчику чипов придётся полагаться на услуги исключительно TSMC, и только к 2025 году Samsung сможет предложить условия сотрудничества, которые могли бы устроить Qualcomm.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Выпуск 3-нм чипов для своих клиентов Samsung формально начала ещё летом прошлого года, но то были достаточно примитивные по своей структуре решения. Второе поколение 3-нм техпроцесса будет освоено Samsung только в следующем году, но ожидаемая нестабильность с качеством продукции и ограниченные объёмы её выпуска вынудили Qualcomm воздержаться от первоначальных планов поручить Samsung производство некоторой части 3-нм мобильных процессоров семейства Snapdragon 8 Gen 4. У тайваньской TSMC никаких проблем с освоением 3-нм продукции нет, к концу следующего года она будет получать от её реализации до 10% всей выручки против нынешних 5%.