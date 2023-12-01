Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В сфере выпуска 3-нм процессоров Qualcomm в следующем году будет зависеть от TSMC
Samsung составить ей компанию не смогла.

реклама

По данным TrendForce, попытки компании Qualcomm поручить выпуск своих 3-нм процессоров Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 сразу двум подрядчикам в лице TSMC и Samsung не увенчались успехом. В следующем году американскому разработчику чипов придётся полагаться на услуги исключительно TSMC, и только к 2025 году Samsung сможет предложить условия сотрудничества, которые могли бы устроить Qualcomm.

реклама

Источник изображения: Samsung Electronics

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Выпуск 3-нм чипов для своих клиентов Samsung формально начала ещё летом прошлого года, но то были достаточно примитивные по своей структуре решения. Второе поколение 3-нм техпроцесса будет освоено Samsung только в следующем году, но ожидаемая нестабильность с качеством продукции и ограниченные объёмы её выпуска вынудили Qualcomm воздержаться от первоначальных планов поручить Samsung производство некоторой части 3-нм мобильных процессоров семейства Snapdragon 8 Gen 4. У тайваньской TSMC никаких проблем с освоением 3-нм продукции нет, к концу следующего года она будет получать от её реализации до 10% всей выручки против нынешних 5%.

#samsung #полупроводники #литографическое производство #tsmc #qualcomm
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В апреле у ASML сменится генеральный директор
Японские власти будут предъявлять к получателям субсидий на выпуск чипов требования к защите интеллектуальной собственности
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Загадочный танк с башней Т-90М на корпусе Т-62 замечен в зоне СВО
13
Почему я убрал из своего основного ПК все жесткие диски
34
О том как корабль Sony PlayStation идет на дно
16
Танк AMX-30 как символ военной мощи Франции в 20 веке
8
Обходим западные санкции в Uplay и забираем бесплатно Assassin's Creed Syndicate
10
Скрипт для блокировки Nouveau драйвера, и ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
6
У берегов Японии разбился очередной конвертоплан V-22 Osprey ВС США
5
"Чёрный день" для ВВС США: как за одну ночь американцы потеряли шесть бомбардировщиков B-52
15
Передовой китайский суперавианосец "Фуцзянь" продемонстрировал палубную катапульту нового поколения
+
Мой опыт покупок на маркетплейсе Мегамаркет – как выгодно покупать и как можно заработать
9

Сейчас обсуждают

Алексей Ii
11:07
Какая конспирология? Очевидный факт, что не было там ещё людей, да и похоже не скоро будут. Многие не знают, что человек не способен выжить вне магнитного поля Земли и далее около земной орбиты прост...
Спустя более чем 50 лет NASA готовится снова высадиться на луну
Алексей Ii
11:03
Тогда тоже было трудно. Обманули только простой народ, как обычно, но высшее руководство СССР естественно знали, что это фейк, но тогда во главе страны уже были предатели, которые и привели к перестр...
Спустя более чем 50 лет NASA готовится снова высадиться на луну
PanzerK
11:03
Сериал про пятушиные бои...
Против Криштиану Роналду подан коллективный иск за продвижение Binance
devchidable
10:53
«Властелин горизонта» она же «Володар Обрию» или Horizon's Lord под патрон 12.7x114 мм. Разработан украинским оборонным заводом «Маяк».
Снайперы на Украине активно работают с обеих сторон
Apsheronsky tchai
10:47
Лучше больше, они из правильно применяют.
Всемирный банк одобрил Украине кредит на $1,2 млрд под гарантии Японии
swr5
10:46
А смысл? Людям есть нечего, 1-му млрд. человек не хватает пресной воды, кругом нравственный упадок, богатые все богатеют а бедные все беднееют, войны и убийства растут в прогрессии. Смысл от этого киб...
Прогнозирующий материалы ИИ от DeepMind предвещают новую эпоху в электронике и батареях
Чaтo-Б0t
10:34
Ох уж эти сказочники из ройтерса... Ну а пока имеем вот такой локальный загадочный паукинг в банке: "В 93 ОМБр складывается невероятная ситуация: не все младшие командиры знают, где находится комбр...
Соединённые Штаты задерживают поставки бомб GLSDB
Артём Николаев
10:29
Я лишь диванный эксперт, но похоже тут фундаментальная проблема с двойной точкой подвеса (Чинук и прочие двухроторные темы туда же). При заходе на авианосец один винт начинает дуть в поверхность, возн...
У берегов Японии разбился разбился очередной конвертоплан V-22 Osprey ВС США
Александр Ищенко
10:27
Game Pass радует, пробую постоянно всякое, что и не подумал бы покупать. Ценник тоже отличный, хоть и поднялся - было 2к за год, теперь 4к ) Ну еще посмотрим на сони, через год должна выйти 5 Pro, а н...
О том как корабль Sony PlayStation идет на дно
Alex Vetrov
10:25
Где описание контура СВО, где указан расход жидкости, условия тестирования, температура? Может в контуре одна секция радиатора на 120 мм, расход три капли в час и отопление 30С+.
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем