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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В следующем году объёмы поставок ПК вырастут почти на 8%
В этом убеждены эксперты Canalys.

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Уже по итогам этого квартала, как считают представители Canalys, объёмы поставок ПК вырастут на 5%, хотя весь текущий год рынок завершит снижением поставок на 12,4% до 248,5 млн персональных компьютеров. В следующем году спрос будет стимулироваться не только грядущим обновлением парка ПК под управлением Windows из-за прекращения жизненного цикла одной из предыдущих версий операционной системы, но и расширением ассортимента компьютеров, способных ускорять работу систем искусственного интеллекта.

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Источник изображения: Dell Technologies

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Архитектуру Arm на рынке ПК будут представлять не только процессоры Apple семейства M, но и чипы Qualcomm X Elite. Предполагается, что из 267,3 млн отгруженных в следующем году до 19% будут так или иначе оптимизированы под работу с искусственным интеллектом. Совокупные объёмы поставок персональных компьютеров в следующем году вырастут на 7,6%, если прогноз оправдается, при этом Европа и Северная Америка будут демонстрировать чуть более низкие темпы роста, а Китай вообще ограничится 4,3%.

#аналитика #компьютерный рынок #canalys
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