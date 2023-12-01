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Новости Hardware Алексей Сычёв
Чтобы проехать 750 км, пикапу Tesla Cybertruck потребуется дополнительная батарея
И за неё нужно будет доплачивать.

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Первая фаза анонса электрического пикапа Tesla Cybertruck состоялась в ноябре 2019 года, но только вчера состоялась церемония вручения десяти первых товарных экземпляров владельцам. Как можно было догадаться, серийный вариант пикапа во многом разочаровал своими ценой и характеристиками, но некоторые нюансы оказались не менее интригующими, как поясняет Electrek. Следует признать, что Cybertruck оказался в среднем в полтора раза дороже, чем было обещано четыре года назад: заднеприводный вариант за $60 990 поступит на рынок лишь в 2025 году, а в следующем заказавшие машину заранее клиенты смогут приобрести двухмоторную модификацию за $79 990 или трёхмоторный вариант за $99 990. Последний хоть и сможет разгоняться до 96 км/ч за 2,6 секунды, в запасе хода будет уступать двухмоторной версии из-за возросшей массы.

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Источник изображения: Tesla

Если для заднеприводного пикапа обещан запас хода 400 км, до двухмоторный увеличивает его до 544 км, а трёхмоторный довольствуется 512 км, но две последние модификации Cybertruck за доплату можно оснастить дополнительным модулем аккумуляторов, которые расположатся в грузовом отсеке и отнимут около трети его полезной длины. С таким «удлинителем» запас хода пикапа увеличивается ещё на 200 км в среднем, что позволяет оценить его ёмкость примерно в 30 кВт‧ч.

Tesla также потрудилась наделить Cybertruck возможностью питать внешние потребители совокупной мощностью от 9,6 до 11,5 кВт, в зависимости от способа подключения, а также подзаряжать другие электромобили при использовании обычного бытового портативного зарядного устройства. Пикап способен заряжаться от станций Supercharger V4 с напряжением 800 В и мощностью до 250 кВт, но таких даже в США пока немного, поэтому скорость зарядки будет сильно зависеть от возможностей самой зарядной станции. В идеале запас хода пикапа можно будет пополнить на 206 км за 15 минут.

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Трёхмоторная версия Cybertruck будет обладать мощностью 845 л.с., поэтому в ходе демонстрации возможностей такой пикап без труда обогнал на короткой дистанции бензиновый Porsche 911, протащив точно такой же спорткар за собой на буксире. В грузовом отсеке пикапа можно перевозить до 1133 кг, а платформа в целом позволяет размещать грузы размерами 2420 х 1210 мм. Покатая крышка грузового отсека позволяет разместить под собой 1897 литров груза. Масса буксируемого прицепа у двух старших версий пикапа достигает 4990 кг, на стартовой площадке SpaceX такая машина способна перевозить на прицепе ракетные двигатели.

#tesla #cybertruck #tesla cybertruck #электрический пикап
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